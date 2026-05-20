比特幣 價格周二 (19 日) 延續回檔走勢，連續第四天下跌，並朝第五日連跌邁進。市場原先因美國參議院推進 加密貨幣 監管法案而受到激勵，但近期地緣政治風險升高與全球債市震盪，使資金重新轉向避險資產，加密市場承受壓力。 比特幣 盤中下跌約 0.2%，報 76,985 美元，較上周突破 82,000 美元明顯回落。

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市場近期最大壓力來源之一來自美伊局勢。川普表示，原先距離對伊朗軍事行動僅剩「一小時」，但在海灣國家領導人要求下暫緩攻擊，同時給予伊朗「兩至三天」談判窗口。儘管川普宣稱「嚴肅談判正在進行」，伊朗也透過官方媒體提出和平方案，但市場仍未見實質突破跡象。