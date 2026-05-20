鉅亨網編譯許家華
比特幣價格周二 (19 日) 延續回檔走勢，連續第四天下跌，並朝第五日連跌邁進。市場原先因美國參議院推進加密貨幣監管法案而受到激勵，但近期地緣政治風險升高與全球債市震盪，使資金重新轉向避險資產，加密市場承受壓力。比特幣盤中下跌約 0.2%，報 76,985 美元，較上周突破 82,000 美元明顯回落。
此前，美國參議院推進《CLARITY Act》相關加密貨幣監管法案，一度刺激市場風險偏好回升，比特幣短暫站上 82,000 美元。然而，法案利多效應很快遭到外部宏觀因素抵銷，市場開始重新聚焦中東衝突及通膨風險。
市場近期最大壓力來源之一來自美伊局勢。川普表示，原先距離對伊朗軍事行動僅剩「一小時」，但在海灣國家領導人要求下暫緩攻擊，同時給予伊朗「兩至三天」談判窗口。儘管川普宣稱「嚴肅談判正在進行」，伊朗也透過官方媒體提出和平方案，但市場仍未見實質突破跡象。
路透援引消息人士指出，伊朗提出的新方案與此前遭川普批評為「垃圾」的條件差異不大，市場因此對停火前景仍持保留態度。近期川普針對伊朗發出強硬訊號後，比特幣曾跌至兩周低點，並引發加密市場大規模清算。
除地緣政治因素外，全球債券市場同步遭遇拋售，也成為另一項壓力來源。隨著市場預期油價上漲可能推升通膨，各國央行升息預期升高，多國基準公債殖利率創下新高紀錄。較高利率通常會降低投資人對高風險資產的偏好，尤其對加密貨幣等投機性資產衝擊更大。
市場討論也逐漸從「伊朗因素」轉向更廣泛的資金流向問題。部分市場觀察認為，比特幣下跌不完全是中東衝突所致，更大因素在於資金重新流向高收益債券與貨幣市場工具。Reddit 加密社群近期熱門討論指出，當長天期美債殖利率升至 5% 左右時，機構投資人更傾向轉向低風險固定收益商品，而非持續押注波動性較高的加密資產。
加密貨幣市場整體也呈現偏弱格局。第二大加密貨幣 Ethereum 下跌 0.9% 至 2,118 美元；第三大加密貨幣 XRP 下跌 2.4%；Solana 與 Cardano 均下跌 1.2%；Dogecoin 則下跌 1.4%。
儘管短線市場氣氛偏空，分析機構 IG 指出，比特幣仍處於複雜宏觀環境中。一方面 ETF 資金流入、監管進展及機構累積持倉仍提供支撐；另一方面，地緣政治風險、通膨疑慮與避險情緒則持續帶來劇烈波動。
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