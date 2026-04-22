鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 22:10

《彭博》周三 (22 日) 報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)於拉斯維加斯舉行的年度大會上，發布一系列打造 AI 代理 (AI agents) 的新工具，試圖在快速成長的企業 AI 市場中與 OpenAI 與 Anthropic 競爭。這些工具主打協助企業自動化日常工作流程，並可追蹤 AI 代理的執行進度，例如透過專屬收件匣回報任務成果，展現 Google 強化企業應用場景的布局。

Google 同時更新 Workspace 生產力套件，描繪 AI 代理將大幅改變員工日常工作的願景。隨著企業對提升效率的需求升高，各大科技公司正積極搶占相關市場。儘管 Google 在 AI 技術發展上具先行優勢，但目前仍面臨來自 OpenAI 與 Anthropic 的激烈競爭，市場也關注其龐大投資能否轉化為實際營收成長。公司今年資本支出預估高達 1850 億美元，顯示其加碼 AI 布局的決心。

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為強化競爭力，Google 主打整合晶片、AI 模型與開發工具的完整生態系，並預告將推出新一代自研晶片，其中包括專為 AI 推論設計的處理器，進一步挑戰輝達 (NVDA-US) 在 AI 晶片市場的領先地位。Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 表示，公司目標是提供一個完整創新基礎，而非零散服務組合。

在開發者市場方面，Google 特別強化 AI 程式開發能力。其 Gemini Enterprise Agent Platform 新增「Memory Bank」與「Memory Profile」功能，讓 AI 代理能記住過往互動內容，改善早期 AI 工具記憶不足的問題；「Agent Simulation」則可協助開發者在部署前測試代理運作情境。

此外，Google 推出 Gemini Enterprise 應用，主打讓員工無需撰寫程式碼即可建立 AI 代理，並推出名為「Projects」的協作平台，整合 Workspace、微軟 OneDrive 與企業通訊資料，使 AI 代理能在完整情境下運作。公司亦強調，相關工具可支援合規要求較高的產業。