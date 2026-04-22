鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 17:20

聯準會 (Fed) 主席被提名人華許 (Kevin Warsh) 周二 (21 日) 出席參議院聽證會，重申多年來主張的央行改革，而且不出意料受到民主黨的尖銳質問與共和黨的熱情迎接。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 進一步提出三點核心觀察。

在長達兩個半小時的證詞中，Timiraos 認為以下三點值得觀察：

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1. 拒絕與川普劃清界線

Timiraos 指出，華許避開了所有試圖讓他與川普保持距離的誘惑。當被問及是否不同意川普經濟政策的任何環節時，華許只是開玩笑地回應，他不同意川普形容他像「中央選角公司」(central casting，暗指他符合特定角色形象) 派來的。

華許還幽默表示，如果真是選角來的，他應該會看起來更老、白髮更多，這引發了現場一陣笑聲，也換來部分人士的側目。

2. 承諾獨立性卻迴避具體測試

華許在聽證會上強調，「Fed 的獨立性對我而言至關重要」，但針對川普試圖解僱 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)、或總部修繕工程的刑事調查，他以訴訟還在審理中為由，拒絕表態，巧妙避開了最棘手的測試。

3. 對獨立性的詮釋恐引發內部反彈

華許認為，Fed 近期的困境是「咎由自取」，直指該機構已「偏離職權範圍」。這番話多次影射現任主席鮑爾的任期表現。

然而，由於 Fed 同僚多數推崇鮑爾，且近幾個月來一直公開為其辯護，華許的立場讓民主黨人極為不滿。參議員 Jack Reed 就重砲批評：「你是領導者，應該建立道德標準，而非將責任推給『每個人』，因為那代表沒人負責。」

通膨看法與降息立場

華許在聽證會中提出三大訴求，包括更換央行預測通膨的模型、削減對外溝通透明度，以及逐步縮減目前達 6.7 兆美元的資產負債表。

而在投資人最在意的通膨看法與降息立場方面，華許並未明確要求降息，但也認為，目前沒有削弱降息的理據。他主張 Fed 應關注「去極端平均」(trimmed-mean) 通膨指標，這項剔除極端後的數值顯示，目前通膨已接近 Fed 的 2% 目標。

此外，華許不同意多位現任官員認為「關稅」正推升通膨的觀點。不過，華許並未宣布抗通膨勝利，而是表示：「通膨軌跡正在改善，但仍有工作要做。」