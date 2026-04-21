鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 02:00

美國聯準會 (Fed) 主席提名人華許 (Kevin Warsh) 出席參議院聽證會後，華爾街投資人與分析師普遍將焦點放在其政策立場對市場的潛在影響。隨著聽證會進行，美股周二 (21 日) 表現轉弱、美債殖利率走高，顯示市場對未來貨幣政策路徑仍存不確定性。

華許聽證會訊號解析！華爾街：Fed框架恐出現變化 市場短線轉趨觀望(圖：REUTERS/TPG)

縮表與政策框架成焦點 市場短線轉趨觀望

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分析師指出，華許過去多次質疑 Fed 資產負債表規模，並主張應逐步縮減，成為市場關注的核心議題。Nationwide Investment Management 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，市場在聽證會期間走弱、利率上揚，部分原因即來自對量化寬鬆與資產負債表政策的討論。他認為，市場近期已累積約 9% 的月度漲幅，加上財報季與政策不確定性，使股市出現「合理且可能短暫」的整理。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 則指出，華許在聽證會中試圖將討論拉回貨幣政策本身，尤其是對資產負債表的看法。他認為，若華許未來逐步淡化資產負債表作為政策工具的角色，將意味著自金融危機以來的政策框架出現重大轉變，短期內可能被市場視為利空，但長期影響仍有待觀察。

降息預期未定 市場關注政策彈性與 Fed 獨立性

在利率政策方面，State Street 資深宏觀策略師 Noel Dixon 認為，若華許獲任命，Fed 內部可能形成偏向寬鬆的決策結構，為年底前降息保留空間。他指出，華許在被問及是否支持將利率降至 1% 時未明確否定，僅強調貨幣政策具有滯後效果，顯示其立場保有彈性。

Dixon 進一步指出，若股市出現不利反應，尤其是科技股承壓，Fed 可能更傾向採取寬鬆措施，以穩定市場表現。這也反映出市場對政策與資產價格之間互動關係的高度敏感。

GVA Wealth Management 首席市場策略師 Eric Parnell 則認為，國會聽證會本身帶有政治表演性，但更重要的是觀察政策優先順序與監督方向。他表示，市場未來將持續關注 Fed 獨立性，以及其如何在資產負債表與利率政策之間取得平衡。