鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 00:00

根據高盛的計算，自美伊衝突開始以來，從標普 500 指數每股盈餘 (EPS) 獲得調升的幅度來看，美光一家就占了 51%。這家記憶體巨擘與南韓對手 SK 海力士、三星電子相同，正從人工智慧 (AI) 服務帶動的記憶體晶片需求激增中受益。

‌



除了美光之外，能源與網通晶片也是支撐獲利預期的主力。三大石油巨頭——埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍(CVX-US) 與康菲石油 (ConocoPhillips)(COP-US) 合計占標普 500 獲利調升比重的 29%，而網通晶片巨頭博通 (AVGO-US) 則占 10%。

然而，標普 500 指數成份股的企業獲利預期中位數卻完全沒有變化，顯示成長動能高度集中。儘管如此，受惠於晶片與石油業的貢獻，目前的預估本益比實際上比 1 月時還低了 5%。

以 Ben Snider 為首的高盛策略師指出，近期美股的輪動走勢基本上與獲利預期的修訂一致。他們表示，即將到來的財報季將是獲利預估的關鍵考驗，而本周將有 94 家標普 500 成份股企業公布業績。

高盛分析，目前市場面臨的主要下行風險在於，戰爭可能打擊消費需求並推升投入成本，進而侵蝕利潤率。上行機會則來自 AI 投資支出以及相關的生產力成長。