鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-22 00:30

美國聯準會 (Fed) 主席提名人華許 (Kevin Warsh) 周二 (21 日) 出席參議院銀行委員會聽證會時強調，若獲確認將以「獨立角色」行事，拒絕成為政治影響下的決策者。他回應共和黨參議員質詢時明確表示，自己「絕不會成為任何人的傳聲筒」，並強調總統川普從未要求他承諾特定利率決策，即便曾提出，也不會接受。

華許在聽證會上重申，貨幣政策獨立性對 Fed 至關重要，並指出央行能否維持專業判斷與紀律，是確保政策公信力的核心。近來市場對 Fed 未來是否仍能在不受政治干預下制定利率政策的疑慮升溫，主因在於川普多次公開呼籲大幅降息，並對現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 施壓。

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此外，司法部針對鮑爾的調查，以及白宮對 Fed 人事與政策的關注，也加深外界對央行獨立性的憂慮。

儘管華許在聽證會中試圖釐清立場，川普同日接受《CNBC》採訪時仍表示，若華許上任後未立即降息，自己將「感到失望」，凸顯白宮對寬鬆政策的期待。川普並提及 Fed 新總部大樓的建設成本問題，稱相關支出仍需進一步釐清。

分析指出，Fed 長期以來致力維持政策獨立性，過去經驗顯示，央行若能不受政治週期影響，通常有助於維持物價穩定與經濟表現。然而，在當前政治氛圍下，未來 Fed 政策走向與決策空間，仍將受到市場高度關注。