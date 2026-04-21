鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 04:30

美國總統川普周二 (21 日) 表示，美國政府「或許」應該考慮出手協助陷入困境的廉價航空 Spirit Airlines(精神航空)(SAVE-US)，該公司目前面臨清算風險。川普接受 CNBC 節目「Squawk Box」訪問時指出，他不反對併購，並稱「很樂見有人收購 Spirit」，同時暗示聯邦政府也可能提供支援。

知情人士透露，精神航空近期已向川普政府尋求援助，但相關討論尚未公開。該消息最早由航空媒體《The Air Current》披露。

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精神航空在不到一年內第二度申請破產保護，最新一次是在 8 月提出。公司原本規劃透過出售更多飛機並聚焦部分核心城市，於 2026 年中期走出破產程序。然而，今年 2 月美國與以色列對伊朗發動攻擊後，燃油價格大幅飆升，對其復甦計畫造成重大衝擊。

數據顯示，航空燃油價格今年以來幾近翻倍。根據美國航空協會引用 Argus 資料，截至周一，洛杉磯、芝加哥、休士頓與紐約的平均航空燃油價格達每加侖 3.87 美元，較 2 月 28 日戰事爆發前上漲約 55%。燃料為航空公司僅次於人力的第二大成本，價格飆升使營運壓力進一步加劇。

同日稍晚，美國運輸部長 Sean Duffy 預計與多家廉價航空業者會面，討論高油價對業務的衝擊。與會者預期將提出稅務減免等紓困訴求，但政府是否會對單一航空公司提供專項援助仍不明朗。