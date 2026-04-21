鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 23:30

美國總統川普周二 (21 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，對人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 的態度已出現轉變，稱該公司「正在改善」，並認為未來有可能與國防部達成合作協議，讓其 AI 模型重新應用於軍方體系。他指出，雙方近期在白宮進行「非常良好的會談」，並形容 Anthropic 團隊「非常聰明」，具有高度應用價值。

這番表態顯示，白宮與 Anthropic 之間的緊張關係出現緩和跡象。川普政府今年稍早曾下令聯邦機構全面停止使用 Anthropic 技術，國防部亦在 3 月將該公司列為供應鏈風險，要求承包商不得在軍事項目中使用其 Claude 模型，對其政府業務造成重大打擊。

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衝突起因於雙方對 AI 使用範圍的分歧。國防部要求取得模型在所有合法用途上的全面存取權限，而 Anthropic 則希望確保其技術不被用於全自主武器或大規模國內監控，最終導致合作談判破裂。Anthropic 隨後對政府提起訴訟，試圖推翻相關限制措施，部分禁令亦已遭聯邦法院暫時阻擋。

不過，隨著雙方重新接觸，關係出現修復契機。Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 近日與白宮高層會面，包括幕僚長與財政部長，討論該公司新推出的 Mythos 模型。白宮形容此次會談「具建設性且富有成效」。市場人士指出，Mythos 具備先進資安能力，是促使政府重新評估合作可能性的關鍵因素之一。

川普也表示，美國政府未來可望與 Anthropic「相處良好」，儘管先前對該公司立場強硬，但目前對其技術潛力持正面看法。事實上，Anthropic 曾於去年 7 月與五角大廈簽署約 2 億美元合約，但後續在推動 AI 系統導入軍方平台時談判破局，使雙方關係急轉直下。