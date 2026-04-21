鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 22:30

美國總統川普周二 (21 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，對於未申請退還關稅的企業，他「會記住」，引發市場關注企業在貿易政策與政治壓力間的抉擇。

申請關稅退稅會得罪人？川普：不申請我會記住(圖：REUTERS/TPG)

此番言論正值美國海關與邊境保護局 (CBP) 啟動申請入口，允許進口商就先前依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收、後遭最高法院判定違法的關稅，申請總額可能超過 1600 億美元的退款。

‌



川普同時再次批評最高法院以 6 比 3 裁定相關關稅違法的決定，認為裁決未明確指出政府無需退還已徵收的關稅。他直言對該裁決「不滿」，顯示行政與司法之間在貿易政策上的分歧仍未平息。

市場觀察指出，多數企業在發布財報與展望時，並未將關稅退款納入預估，反映政策與執行時程仍具高度不確定性。隨著退款機制逐步啟動，若企業最終取得資金回補，可能有助改善全年財務表現，甚至帶動上調財測。