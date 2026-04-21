申請關稅退稅會得罪人？川普：不申請我會記住
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周二 (21 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，對於未申請退還關稅的企業，他「會記住」，引發市場關注企業在貿易政策與政治壓力間的抉擇。
此番言論正值美國海關與邊境保護局 (CBP) 啟動申請入口，允許進口商就先前依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收、後遭最高法院判定違法的關稅，申請總額可能超過 1600 億美元的退款。
川普在訪問中被問及包括蘋果 (AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型企業尚未提出退款申請的情況時表示，若企業選擇不申請退款，「那很聰明」，並稱這些企業「很了解他」。他進一步指出，若企業不申請退款，「他會記住」，並形容自己對此感到「很榮幸」。相關言論被解讀為，企業在申請合法退款時，可能需權衡與政府關係的潛在影響。
川普同時再次批評最高法院以 6 比 3 裁定相關關稅違法的決定，認為裁決未明確指出政府無需退還已徵收的關稅。他直言對該裁決「不滿」，顯示行政與司法之間在貿易政策上的分歧仍未平息。
對零售業而言，關稅退還具有實質財務影響。多家美國大型零售商在過去一年受到貿易戰衝擊，成本上升壓抑獲利。Levi Strauss(LEVI-US) 財務長表示，公司預期可獲得約 8,000 萬美元的關稅退款；服飾零售商 Gap(GAP-US) 亦指出，關稅對業績影響顯著，目前正評估是否能認列相關退款，但尚未將此納入財測。
市場觀察指出，多數企業在發布財報與展望時，並未將關稅退款納入預估，反映政策與執行時程仍具高度不確定性。隨著退款機制逐步啟動，若企業最終取得資金回補，可能有助改善全年財務表現，甚至帶動上調財測。
關稅退款不僅牽動企業獲利，也凸顯政策不確定性對企業決策的影響。在政治與商業利益交錯下，企業是否申請退款，已不僅是財務考量，也涉及更複雜的策略權衡。
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