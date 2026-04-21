鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-21 23:00

美國聯準會 (Fed) 主席提名人華許 (Kevin Warsh) 周二 (21 日) 出席參議院銀行委員會聽證會，重申貨幣政策獨立性「至關重要」，並強調央行應專注於物價穩定與就業目標，避免涉入財政或社會政策。他在開場陳述中指出，Fed 的獨立性關鍵在於自身紀律，而非外部政治壓力，並承諾將「毫不含糊」維持通膨穩定。

華許表示，美國經濟供給面正出現顯著變化，成長潛力正在提升，但同時警告，央行過去在政策溝通與職能擴張方面需重新檢視。他批評前瞻指引 (forward guidance) 可能使政策反應遲滯，主張減少過度預告利率路徑，讓決策回歸會議討論本身，以避免重演疫情後通膨失控的政策錯誤。

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華倫強勢質詢 獨立性與資產成焦點

聽證會上，兩黨對華許提名立場明顯分歧。共和黨認為，此次任命有助於讓 Fed 回歸利率政策本業；民主黨則質疑川普政府與央行關係過於密切，恐削弱政策獨立性。

參議員華倫 (Elizabeth Warren) 在質詢中火力全開，除質疑華許的財務揭露不透明，亦要求其說明是否持有與川普或其家族相關企業資產，以及未來如何處分投資以避免利益衝突。

華許對相關問題多以遵循政府倫理辦公室 (OGE) 規範回應，未直接說明具體投資細節。他承諾，若獲確認，將把資產配置轉為「最單純」形式，例如現金等低風險資產。

華倫進一步測試其政治獨立性，直接詢問川普是否在 2020 年總統大選中落敗，華許未正面回應，僅表示 Fed 應避免涉入政治議題，相關表現也引發外界關注其獨立性是否足以抗衡政治壓力。

此外，華倫亦批評華許為川普的「傳聲筒」，質疑其政策立場隨政治機會轉變。整體交鋒氣氛緊繃，也凸顯提名案的政治敏感度。

利率與政策方向受關注 提名程序仍存變數

在市場最關注的利率議題上，華許明確表示，未曾承諾川普將降息，並強調任何利率決策都不應預先設定。他指出，貨幣政策存在「長且不確定的傳導時滯」，避免對短期利率路徑做出承諾。儘管過去曾提及 AI 有助提升生產力、為降息創造空間，但在聽證會中語氣轉趨審慎，僅稱當前處於「高度顛覆性的經濟時刻」。

部分共和黨議員亦對 AI 帶動生產力的說法提出質疑，警告相關論述可能被過度誇大。華許則回應，不會以此作為單一政策依據。

提名程序方面，共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 重申，在司法部對現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 的調查結束前，將暫緩支持提名案，使確認時程仍存不確定性。

市場同步反映聽證會進展與地緣政治風險。美國 10 年期公債殖利率一度升至約 4.3%，顯示投資人重新評估利率前景；與此同時，美伊談判不確定性推升油價走高，增添通膨壓力。