鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-22 12:40

根據韓國媒體《The Asia Business Daily》週三（22 日）報導，輝達要求韓國電力設備商以 800 伏特直流電系統為基礎，設計新一代資料中心電力架構。此舉是輝達在全球推動建構更高能源效率資料中心的一部分。

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在現行架構下，電網電力在抵達處理器之前，需經過多個階段的電壓轉換，而輝達則提議，採用單一的直流電轉換，並以高電壓形式在整個設施中進行電力分配。

輝達在官方部落格中指出，與目前業界普遍採用的 54 伏特直流系統相比，800 伏特系統能有效降低電流強度、減少銅材用量，並縮減線纜體積。

不過，此方案目前面臨的最大挑戰，在於如何與現有基礎設施相容。

目前尚不清楚輝達具體洽談了哪些企業，但業界人士認為，現代電氣與能源系統（Hyundai Electric & Energy Systems）、LS Electric，以及曉星重工業（Hyosung Heavy Industries）均為可能的合作候選廠商。目前，這三家公司皆積極投入新能源基礎設施的建設。