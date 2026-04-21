鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 19:25

《路透》周二 (21 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 進入後庫克時代，市場關注焦點轉向新任執行長特納斯 (John Ternus) 能否結合公司深厚的硬體實力與人工智慧 (AI) 技術，推動新一輪成長動能。華爾街分析師指出，這場領導層更替象徵蘋果邁入新階段，未來關鍵在於其能否在快速變化的科技環境中，成功將 AI 融入產品與服務之中。

後庫克時代來了！蘋果未來就看特納斯能否打好AI戰(圖：REUTERS/TPG)

分析人士表示，蘋果正面臨來自 AI 領域的競爭壓力，同時也須應對美國總統川普政府要求製造回流本土的政策方向。投資人將密切觀察特納斯如何處理華府政策變動，這一領域過去由庫克靈活應對，被視為其重要優勢之一。

‌



近期，隨著市場對蘋果生成式 AI 進展速度的疑慮升溫，公司市值已被 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 超越。儘管蘋果早在 2011 年推出語音助理 Siri，但至今尚未將先發優勢轉化為主導性 AI 平台，成為市場關注焦點。

XTB 研究總監布魯克斯 (Kathleen Brooks) 指出，投資人關心特努斯是否會積極投入 AI 競賽，或延續庫克過去相對審慎的策略。同時，市場也期待蘋果推出新產品以強化競爭力，並觀察特努斯是否會加快腳步，在公司發展上留下個人印記。

分析亦提醒，特納斯面臨的外部環境挑戰不小，包括關稅政策、地緣政治衝突以及供應鏈不確定性，都將影響其成長規劃。特納斯在蘋果服務已達 25 年，曾主導多代 iPhone 產品開發，被視為熟悉產品線與工程體系的重要接班人。

自庫克 2011 年接任執行長以來，蘋果股價已大幅上漲約 20 倍，市值逼近 4 兆美元，公司評價亦顯著提升，預估本益比由約 12 倍升至 30 倍。分析師指出，市場真正關心的並非接班人是誰，而是蘋果下一步成長動能將來自何處。

Hargreaves Lansdown 資深分析師布里茲曼 (Matt Britzman) 表示，特納斯的挑戰在於，如何將蘋果持續改善的 AI 軟體能力，包括與 Google(GOOGL-US)的 Gemini 合作，轉化為具吸引力的 AI 裝置體驗，進而帶動下一波硬體升級循環。