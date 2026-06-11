鉅亨網編譯段智恆 2026-06-12 03:00

隨著市場持續關注荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 何時恢復正常通航，全球大型油輪業者 Frontline 執行長巴斯塔德 (Lars Barstad) 表示，一旦美國與伊朗達成穩定協議並改善航運安全，商業船舶流量可望迅速回升。不過，他也警告，中東原油出口與航運活動恐難以立即恢復至戰前水準。

Frontline執行長：荷姆茲海峽若重啟 商船流量可望快速回升(圖：REUTERS/TPG)

巴斯塔德接受《CNBC》訪問時表示，若美伊雙方至少能達成不攻擊商船的共識，船東將很快恢復通行荷姆茲海峽。他指出，目前每日僅約 5 至 10 艘船舶通過該水道，遠低於戰前每日 130 至 140 艘船舶的正常規模，但只要出現可信的停火或安全協議，通行量應能明顯增加。

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總部位於賽普勒斯的 Frontline 目前擁有約 80 艘油輪，負責全球原油與石油產品運輸，其中有 5 艘油輪因荷姆茲海峽關閉而滯留波斯灣。

荷姆茲若重啟 波斯灣出口國急於出貨

巴斯塔德表示，目前約有 10% 的超大型原油運輸船 (VLCC) 滯留波斯灣且已裝載原油，每艘船可運送約 200 萬桶原油。一旦荷姆茲海峽重新開放，這批船舶將成為首波離開波斯灣的油輪。

他指出，波斯灣產油國目前面臨儲油設施接近飽和的壓力，因此迫切希望恢復出口。荷姆茲海峽長期關閉已對產油國現金流造成巨大衝擊，市場一旦恢復通行，將有大量原油迅速流入國際市場。

不過，恢復出口仍存在挑戰。由於封鎖期間全球油輪已分散至其他地區執行任務，包括前往美國墨西哥灣沿岸等地載運原油，短期內可能出現運力調度問題。

巴斯塔德指出，高額運費最終將吸引油輪重返中東市場。例如目前往返美洲與亞洲的油輪，在完成運輸後約 30 天即可返回波斯灣，因此運力不足問題有望逐步緩解。

但他也提醒，中東部分油田在停產期間可能因壓力流失或地下水污染而受損，即使航道恢復開放，部分產油國恐怕也無法立即回到戰前產量。他直言：「很難避免未來中東原油供應量低於封鎖前水準的事實。」

船東仍在觀望風險評級變化

儘管市場期待航道重啟，多數船東目前仍採取觀望態度。巴斯塔德表示，許多航運業者正在等待安全風險評級進一步下降，才會決定是否恢復正常航行。

總部位於巴林的聯合海事資訊中心 (JMIC) 本月初曾警告，荷姆茲海峽面臨「極度危險」(Critical) 風險，代表船舶通行時幾乎可預期遭受攻擊或誤判風險。雖然該機構已於 6 月 7 日將風險等級下調至次高的「嚴重」(Severe)，但仍警告區域內存在高度攻擊風險。

巴斯塔德認為，只要風險警示從目前的紅燈逐步轉為橘燈或黃燈，市場就會看到大量船東迅速重返荷姆茲海峽。

事實上，通行量已開始回升。美國總統川普日前表示，美國海軍過去一個月秘密協助超過 200 艘商船及逾 1 億桶原油安全穿越荷姆茲海峽。

此外，伊朗與阿曼近期傳出討論在荷姆茲海峽重啟後徵收通行費，引發市場關注。巴斯塔德表示，航運業普遍不樂見新增費用，但若未來美伊協議最終納入收費機制，業者仍將選擇適應，因為蘇伊士運河與巴拿馬運河本來就採取類似制度。