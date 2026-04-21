鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 19:11

美國總統川普周二 (21 日) 在其社群媒體 Truth Social 發文，盛讚蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 的領導能力，並回顧雙方自其第一任期以來的互動關係，稱其為「不可思議的經理人與領導者」。

川普發文狂讚庫克！稱蘋果「在他手上更強」 曝政商互動內幕(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，自己一直是庫克與蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 的忠實支持者，但他認為，即便當年賈伯斯未英年早逝、持續掌舵蘋果，公司表現雖仍會成功，但未必能達到庫克領導下的高度。

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他回憶指出，雙方關係始於其第一任期初期的一通電話，當時庫克面臨一項「只有總統才能解決的重大問題」。川普稱，多數企業在此情況下可能會支付數百萬美元給顧問，但結果未必能解決問題；相較之下，庫克直接聯繫他本人，讓他印象深刻，甚至形容當下心想「是 Tim Apple(Cook) 打來，這有多重要」。

川普並以帶有個人風格的語氣表示，當時對於蘋果執行長親自致電「討好自己」感到驚訝與自豪。他指出，在了解問題後認為庫克的立場合理，並迅速協助處理，雙方也因此建立長期良好關係。

川普進一步表示，在其擔任總統期間，庫克偶爾會致電尋求協助，他也在能力範圍內提供支持，但並非每次都答應，因為庫克有時「要求過於積極」。他指出，經歷三到四次重大協助後，自己開始向外界稱讚庫克的管理能力，強調其能在未動用昂貴顧問費用的情況下，迅速推動決策並完成任務。

川普最後表示，庫克擁有「幾乎無可比擬」的職涯成就，未來仍將持續為蘋果及其他領域做出卓越貢獻，並直言「庫克是一位了不起的人」。

從內容來看，川普此番發文除表達對庫克個人能力的肯定，也再度凸顯大型科技企業與政府之間的互動關係。特別是在涉及政策、供應鏈或監管議題時，企業高層與政治權力之間的直接溝通，往往成為影響決策的重要管道。