鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-21 21:45

美股主要指數周二 (21 日) 開盤走高，延續近期震盪後的反彈走勢，市場焦點聚焦企業財報與中東局勢發展。受人工智慧 (AI) 題材回溫與企業財報優於預期帶動，主要指數開盤上揚；與此同時，市場押注美國與伊朗有望在停火期限前達成協議，帶動油價回落並支撐風險資產情緒，道瓊指數上漲逾 200 點。儘管中東衝突仍反覆，投資人情緒在財報與政策預期支撐下轉趨穩定。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。台積電 ADR 漲近 0.8%。

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美股主要指數周二盤前走高，企業財報表現強勁，加上市場關注美伊談判進展，帶動整體風險情緒回溫。標普 500 期貨上漲約 0.3%，美元小幅走強，美國公債價格則走低，投資人同時關注聯準會 (Fed) 主席提名人華許 (Kevin Warsh) 即將登場的參議院聽證會。

能源市場方面，布蘭特原油價格在每桶 95 美元附近震盪。川普表示，美國與伊朗最快可能於周二展開談判，市場期待若協商順利，將有助恢復中東石油供應。不過，目前德黑蘭尚未確認是否參與在伊斯蘭堡舉行的會談，川普亦警告，若外交努力失敗，不排除對伊朗電力基礎設施發動攻擊。

經濟數據顯示，美國上月零售銷售增幅優於預期，主要受油價上漲推動，加油相關支出大增 15.5%，反映伊朗戰事推升燃料價格至 2022 年以來高點。不過，若排除汽油與汽車銷售，整體零售僅成長 0.6%，顯示消費動能相對溫和。

市場同時緊盯中東局勢變化。川普先前暗示，對於即將到期的兩周停火協議不傾向延長，使市場對供應中斷風險仍存疑慮。投資機構 Nuveen 策略師指出，市場對正面消息的門檻偏低，近期發展顯示局勢正逐步朝解決方向邁進，但供應干擾可能帶來的第二輪經濟影響，仍不容忽視。

其他資產方面，黃金價格下跌約 0.8%，回落至每盎司 4800 美元下方。美國 10 年期公債殖利率上升至 4.27%，2 年期殖利率則升至 3.76%，反映市場對利率前景的重新定價。

另一方面，華許即將出席參議院銀行委員會聽證會，市場高度關注其對利率政策的立場。他在書面證詞中強調，貨幣政策應維持高度獨立，並避免偏離核心職責。市場目前預期聯準會今年底前降息機率仍低於五成。

分析人士指出，華許可能改變 Fed 溝通策略，從過去依賴前瞻指引轉向更強調當前經濟實況，這種轉變恐使債券市場未來對政策走向的預期更加不確定。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

聯合健康 (UNH-US) 早盤股價上漲 8.35%，至每股 350.49 美元

聯合健康 (UnitedHealth) 盤前股價大漲逾 6%，主因第一季財報優於市場預期，經調整每股獲利報 7.23 美元，營收為 1172 億美元，均優於分析師預估的 6.57 美元與 1095.7 億美元。公司同時上調全年獲利展望，進一步提振投資人信心。

3M(MMM-US) 盤股價上漲 3.15%，至每股 156.17 美元

3M 盤前股價小幅下跌，主因公司釋出展望偏保守，加上第一季財報表現好壞參半。3M 預估全年每股獲利介於 8.50 至 8.70 美元，雖高於市場預期約 6.50 美元，但市場對其成長動能仍存疑慮。

GE 航太 (GE-US) 早盤股價下跌 1.92%，至每股 297.78 美元

GE 航太 (GE Aerospace) 盤前股價上漲近 3%，受惠第一季財報優於預期，經調整每股獲利報 1.86 美元，營收達 116.1 億美元，均高於市場預估的 1.60 美元與 107.2 億美元，顯示業務動能穩健。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月零售銷售月增率報 1.7%，預期 1.4%，前值 0.7%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 1.9%，預期 1.4%，前值 0.7%