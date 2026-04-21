鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-21 20:54

美國總統川普周二 (21 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，儘管美伊停火協議即將到期且他不傾向延長，仍預期雙方最終將達成「良好協議」，為持續數周的戰事畫下句點。他強調，美方在談判中處於強勢地位，並直言伊朗「別無選擇」。

川普指出，美國已對伊朗軍事能力造成重大打擊，包括削弱其海軍、空軍與領導層，改變了整體戰略局勢。他進一步表示，這些行動在某種程度上已構成「間接的政權更替」，雖非原先政策目標，但確實影響談判基礎，並使現任領導層更為理性。

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消息傳出後，美股開盤前主要指數期貨盤前走高，市場情緒受美伊談判預期提振。道瓊期貨上漲約 234 點或 0.5%，標普 500 與那斯達克 100 期貨分別上揚 0.2% 與 0.3%，與此同時油價小幅回落，西德州原油期貨跌至每桶約 89 美元上方，布蘭特原油亦回落至 95 美元附近。

不過，中東情勢仍存在不確定性。川普同日稍早在 Truth Social 發文指控伊朗多次違反停火協議，使市場對局勢反覆保持警戒。前一交易日，美股主要指數因地緣政治緊張再起而收低，那斯達克指數也結束自 1992 年以來最長連漲紀錄。

儘管短線波動仍受中東局勢牽動，部分市場觀點對後市維持樂觀。富國銀行策略師表示，股市仍可能進一步上行，預估標普 500 指數至 7 月有機會上看 7,300 點，意味較目前水準仍有上漲空間。

在停火安排方面，川普明確表示不願延長即將於周三 (22 日) 到期的停火期限，認為「時間不多」，顯示美方希望加快談判進程。華府同時對即將展開的新一輪談判抱持信心，並表示相關會談預計於巴基斯坦舉行。伊朗方面則傳出正評估是否參與談判，使局勢仍存在不確定性。

川普警告，若短期內無法與德黑蘭達成協議，美方將恢復對伊朗的軍事行動。他指出，美軍已做好準備，「隨時可以行動」，甚至直言在談判中維持軍事壓力是一種更有利的姿態。相關言論顯示，美方正採取「談判與施壓並行」的策略，在尋求外交解決之際，仍保留進一步升高衝突的可能性。