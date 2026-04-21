鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 22:00

美國總統川普周二接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，在伊朗戰事持續之際，美股表現出乎預期的韌性，令他感到意外。他指出，原先預期道瓊工業指數與標普 500 將大幅下跌約 20%，甚至可能進入熊市區間，但實際跌幅遠低於預期，近期更幾乎回到戰事爆發前水準。

美股比想像強！川普：原以為會崩20%結果撐住了(圖：REUTERS/TPG)

川普同時表示，能源市場的表現也讓他感到驚訝。他原先預期油價可能飆升至每桶 200 美元，但目前僅約在 90 美元附近。他指出，全球能源供應正出現調整，「船隻正在尋找其他來源」，包括轉往德州、路易斯安那與阿拉斯加等地採購原油，顯示供應鏈具備一定彈性。

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回顧戰事初期，隨著衝突升溫與市場不確定性加劇，美股曾出現劇烈波動並一度下挫，油價也曾飆升至每桶 112 美元以上。不過，在停火消息釋出後，市場情緒迅速回穩，股市出現反彈，道瓊指數目前已接近 2 月初創下的歷史高點。

儘管如此，能源價格仍維持相對高檔。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，目前汽油價格仍高於每加侖 4 美元，較一年前高出約 0.87 美元，顯示戰事對終端能源價格的影響尚未完全消退。