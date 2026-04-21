鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-21 20:40

美國商務部周二 (21 日) 公布數據顯示，3 月零售銷售按月大幅成長 1.7%，創下一年來最大增幅，優於市場預期的 1.4%，也高於前月上修後的 0.7%，顯示在伊朗戰事推升油價的背景下，美國消費動能仍維持韌性。按年來看，零售銷售年增 4.0%，為第一季經濟表現提供支撐，並強化市場對國內生產毛額 (GDP) 回升的預期。

3 月零售銷售按月大幅成長 1.7%，創下一年來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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油價飆升帶動數據 整體消費仍具支撐

細項來看，加油站銷售額暴增 15.5%，創下 1992 年有紀錄以來最大增幅，主要反映油價上漲而非實質需求成長。美國能源資訊署數據顯示，3 月汽油價格大幅上漲 24.1%，推動整體消費金額攀升。不過，若排除加油站，零售銷售仍成長 0.6%，顯示除能源以外的消費活動仍具一定韌性。

加油站銷售額暴增 15.5%，創下 1992 年有紀錄以來最大增幅，主要反映油價上漲而非實質需求成長。(圖：ZeroHedge)

此外，汽車銷售成長 0.5%，家具與電子產品等類別亦普遍上揚，顯示消費支出並未因能源價格飆升而全面受抑。被視為計入 GDP 計算的重要「控制組」銷售亦成長 0.7%，創去年 8 月以來最大增幅，反映整體內需仍具支撐力。

被視為計入 GDP 計算的重要「控制組」銷售亦成長 0.7%，創去年 8 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，近期較大規模的退稅資金流入，是支撐消費的重要因素之一。美國國稅局數據顯示，截至 3 月底平均退稅金額較去年同期增加 351 美元，財政部更預估今年平均退稅金額將較 2024 年增加約 1,000 美元。分析認為，這筆額外資金幫助家庭在油價衝擊下維持支出，但隨著報稅季結束，支撐效果恐逐步減弱。

通膨壓力與前景隱憂仍在 Fed 降息空間受限

儘管整體數據強勁，經濟學家仍提醒，消費動能未來可能面臨壓力。能源成本上升正侵蝕家庭可支配所得，並可能擠壓其他非必要支出。數據顯示，餐飲支出僅小幅成長 0.1%，反映部分消費者已開始縮減非必需開支。此外，消費者信心在 4 月跌至歷史低點，也為後續需求前景增添不確定性。

從更廣泛的市場面來看，美伊戰事已推動全球油價上漲逾 30%，並帶動 3 月消費者物價指數 (CPI) 按月上升 0.9%，主要由汽油價格驅動。強勁的零售銷售數據再加上通膨壓力，市場普遍預期聯準會 (Fed) 短期內將維持利率不變。美債殖利率上揚、美元走強，美股則在數據公布後開盤走高。

銀行分析指出，儘管油價上漲增加支出負擔，但整體消費仍由高所得族群支撐，尚未出現明顯縮手跡象。部分研究顯示，股市自年初至今跌幅有限，尚未對財富效果造成顯著影響，因此高收入族群消費仍具韌性，呈現「K 型消費」結構。