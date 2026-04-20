鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 01:00

《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 記者，有「聯準會傳聲筒」之稱的記者 Nick Timiraos 周一 (20 日) 撰文指出，獲美國總統川普提名、有望接任聯準會 (Fed) 主席的華許 (Kevin Warsh)，過去一年積極為降息鋪陳論述，主張人工智慧 (AI) 帶來的生產力提升將抑制通膨，為政策轉向提供空間。然而，此一觀點在 Fed 內部遭到審慎甚至質疑，顯示其政策路線仍面臨不小阻力。

華許即將於本周二 (21 日) 出席參議院聽證會，外界關注他是否維持先前立場。他曾表示，AI 可提升勞動生產力，使企業在不提高價格的情況下提高薪資，或降低人力成本，進而抑制通膨壓力。在此情境下，Fed 可在不引發價格反彈的前提下調降利率。不過，他也坦言，這類變化短期內難以反映在官方數據上，決策者恐需在不完全資訊下「做出押注」。

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AI 抑制通膨論引爭議 Fed 官員態度保留

華許的論述部分借鏡 1990 年代 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 在網路革命初期的政策經驗。當時葛林斯潘選擇按兵不動，押注生產力提升將壓低通膨，最終經濟確實維持成長且物價穩定。不過，多位現任與前任官員指出，當前環境與當時明顯不同。

前 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 表示，華許缺乏葛林斯潘當年累積的政策威信，短期內難以說服聯邦公開市場委員會 (FOMC) 接受其觀點。她指出，當年決策焦點在於是否升息，而非降息；且當前通膨已連續多年高於 2% 目標，財政赤字規模亦顯著擴大，政策空間較為受限。

此外，全球經濟環境亦出現變化。1990 年代全球化推動低成本商品供應，有助壓抑物價；如今則面臨關稅、供應鏈重組與地緣政治衝突等因素，反而可能推升成本。近期中東戰事更進一步加劇能源價格波動，增添通膨不確定性。

部分 Fed 官員亦指出，AI 目前對經濟的影響更偏向需求面，包括資料中心投資、電力價格上升與股市上漲帶動消費，短期內反而可能推升通膨，而非抑制。聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 表示，在通膨壓力仍存之際，基於未來生產力提升而提前降息，將具有相當風險。

政策路線仍待調整 地緣政治成關鍵變數

分析人士指出，若 AI 確實帶來生產力提升，長期可能推升所謂「中性利率」，意味著經濟可承受更高利率水準。在此情況下，即使維持現行利率政策，對經濟的抑制效果也可能減弱。

此外，專家也對 AI 生產力提升的速度抱持保留態度。有學者指出，目前相關案例多來自技術供應商，而非廣泛應用於企業營運，顯示實際導入速度可能不如市場預期。

儘管華許支持者認為，AI 確實具備推動通膨下行的潛力，但部分人士也指出，在地緣政治風險升高背景下，政策不宜過早轉向。市場普遍預期，聯準會短期內仍將以控制通膨為優先目標。