鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-20 23:00

綜合外媒報導，美國稀土公司 USA Rare Earth(USAR-US)周一 (20 日) 宣布，將以現金與股票合計約 28 億美元收購巴西稀土礦商 Serra Verde，藉此擴大在亞洲以外的供應來源，挑戰中國在稀土供應鏈的主導地位。交易預計於 2026 年第三季完成，仍須取得監管核准並滿足相關交割條件。

根據聲明，USA Rare Earth 將支付 3 億美元現金，並發行約 1.269 億美元新股作為對價。公司表示，此次收購是其打造涵蓋採礦、加工與磁體製造一體化營運的重要一步。Serra Verde 目前營運位於巴西的 Pela Ema 礦區，該礦於 2024 年初開始商業生產，預計至 2027 年年產能可達約 6500 公噸稀土氧化物。

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稀土為 17 種具特殊磁性結構的元素，廣泛應用於智慧型手機、電動車與軍事設備，其中釹、鐠、鏑與鋱等磁性稀土對高性能永磁體製造尤為關鍵。Serra Verde 礦區為少數能在亞洲以外規模化供應上述四種磁性稀土的資產之一，且富含重稀土元素，被視為具高度戰略價值。

目前中國約占全球近 70% 的稀土開採與約 90% 的精煉產能，西方國家長期關注供應過度集中風險。USA Rare Earth 執行長表示，全球對單一來源依賴過深，此次交易有助取得穩定產能，並支援產業發展。Serra Verde 亦與由美國政府與民間資本支持的特殊目的載體簽署 15 年包銷協議，涵蓋初期全部產量，進一步強化其供應保障。