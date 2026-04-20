不擁抱就淘汰！美4大科技巨頭今年投資AI基設6350億美元 但它們的獲利能否熬過能源危機？
鉅亨網編譯陳韋廷
2026 年，微軟、亞馬遜、Alphabet 與 Meta 四大科技巨頭預計斥資約 6350 億美元建設 AI 基礎設施，較去年的 3830 億美元大幅躍升，展開一場「不擁抱 AI 就等著被淘汰」的軍備競賽，但這股狂潮正面臨意想不到的「缺電」阻礙。
加拿大《環球郵報》報導，隨著 AI 模型訓練與運算耗能激增，美國最大資料中心站點持續負載超過 1GW，足以供應 85 萬戶家庭用電，產業瓶頸正從「晶片荒」轉為「電荒」。
美國電網營運商 PJM 示警，到 2027 年，電網恐無足夠容量與儲備，停電風險升高，且大型燃氣渦輪機交貨期已排至 2029 年，甚至是 2030 年，供給壓力沉重。
標普全球 Visible Alpha 研究主管 Melisa Otto 指出，若能源價格居高不下，科技巨頭可能在今年第一、二季修正資本支出，引發股市顯著回檔。
電力成本占資料中心營運總成本六至七成，且投入與回收嚴重失衡，每 1 美元 GPU 投資需在應用端創造約 4 美元收入，當前缺口逾六千億美元。
面對挑戰，科技巨頭紛紛由輕資產雲端服務商轉型為重資產能源營運商，白宮此前更召集 7 家科技大廠簽署《電力用戶保護誓言》，承諾自建發電資源。
與此同時，奇異、西門子能源與三菱重工等燃氣渦輪機龍頭迎來史上最長獲利週期，積壓的訂單直達 2030 年，顯示 AI 賽局的下一個贏家，未必是軟體企業，而是掌握能源設備的製造商。
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