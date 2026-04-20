鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-21 03:00

2026 年，微軟、亞馬遜、Alphabet 與 Meta 四大科技巨頭預計斥資約 6350 億美元建設 AI 基礎設施，較去年的 3830 億美元大幅躍升，展開一場「不擁抱 AI 就等著被淘汰」的軍備競賽，但這股狂潮正面臨意想不到的「缺電」阻礙。

不擁抱就淘汰！美4大科技巨頭今年投資AI基設6350億美元 但它們的獲利能否熬過能源危機？(圖:shutterstock)

加拿大《環球郵報》報導，隨著 AI 模型訓練與運算耗能激增，美國最大資料中心站點持續負載超過 1GW，足以供應 85 萬戶家庭用電，產業瓶頸正從「晶片荒」轉為「電荒」。

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美國電網營運商 PJM 示警，到 2027 年，電網恐無足夠容量與儲備，停電風險升高，且大型燃氣渦輪機交貨期已排至 2029 年，甚至是 2030 年，供給壓力沉重。

標普全球 Visible Alpha 研究主管 Melisa Otto 指出，若能源價格居高不下，科技巨頭可能在今年第一、二季修正資本支出，引發股市顯著回檔。

電力成本占資料中心營運總成本六至七成，且投入與回收嚴重失衡，每 1 美元 GPU 投資需在應用端創造約 4 美元收入，當前缺口逾六千億美元。

面對挑戰，科技巨頭紛紛由輕資產雲端服務商轉型為重資產能源營運商，白宮此前更召集 7 家科技大廠簽署《電力用戶保護誓言》，承諾自建發電資源。