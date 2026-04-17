鉅亨網編譯段智恆 2026-04-18 03:00

根據《MarketWatch》周五 (17 日) 報導，在人工智慧 (AI) 題材帶動下，美股科技股近期再度成為市場上攻主力，但研究機構指出，AI 受惠族群之間表現不一，投資人應加碼科技股，同時適度降低對公用事業類股的配置。

AI熱潮回來了！這類股該加碼、這類要減碼(圖：REUTERS/TPG)

研究機構指出，近期美股創下歷史新高，主要受大型科技股回升帶動。那斯達克指數連續 12 個交易日上漲，累計漲幅達 15.9%，顯示市場對 AI 帶來的盈利機會再度升溫。其中，晶片大廠輝達股價在短短 12 個交易日內大漲約 20%，成為推動行情的重要動能。

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不過，分析認為，AI 受惠產業並非單一方向，包括硬體設備、算力供應商與能源業者等族群，表現已有明顯差異。研究機構指出，科技股雖自 3 月底低點反彈約 18%，但整體風險報酬結構反而改善，主要因企業獲利預估仍具韌性，而本益比已回落至長期平均水準。

該機構進一步指出，科技股基本面仍具支撐力，去年第四季財報中，科技產業的盈餘優於預期比例居各產業之首，若後續財報延續強勢，將有助推動市場進一步上修獲利預期，並帶動估值擴張。

從產業結構來看，本波漲勢主要由半導體與硬體族群領軍，半導體相對強勢已創新高，硬體族群亦接近兩年高點；相較之下，軟體類股表現仍偏弱。不過，分析認為，隨著大型權值股持續走強，仍足以支撐整體科技股表現，其中輝達、蘋果與微軟三大企業合計占科技類股市值逾五成，只要其中兩家公司維持上升趨勢，科技股整體仍有望持續跑贏標普 500。

相較之下，公用事業類股近期表現轉弱。該機構指出，該類股在第一季上漲 7.5% 後，隨著美國公債殖利率走高，其股息收益吸引力明顯下降，目前殖利率已較 10 年期公債低約 1.6 個百分點，創 2007 年以來最大差距。此外，技術指標亦轉趨悲觀，顯示資金正逐步撤出防禦型資產。

儘管 AI 發展帶動電力需求長期仍有助公用事業類股，但分析認為，單靠收益率已不足以支撐投資吸引力，短期內資金更可能流向成長性較高的科技族群。

不過，也有觀點提醒，儘管科技股帶動大盤上漲，但整體市場漲勢仍不夠廣泛，目前僅少數技術指標出現買進訊號，顯示市場結構仍偏集中。分析認為，若市場未能擴大上漲動能，後續走勢仍可能受到季節性因素影響，特別是 4 月至 10 月期間傳統上表現較為疲弱。