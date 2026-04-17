鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 05:15

AI 晶片新創企業 Cerebras Systems 傳出最快將於周五 (17 日) 向監管機構提交首次公開募股 (IPO) 申請，知情人士向媒體透露，該公司正把握人工智慧熱潮與資本市場回溫時機，重啟上市計畫。公司方面對此未予評論。

Cerebras Systems 近年商業模式出現明顯轉變，從早期銷售 AI 晶片，逐步轉向在自有資料中心運行晶片並提供雲端運算服務。2025 年 1 月，公司宣布與 OpenAI 達成一項總值逾 100 億美元的合作協議，計畫在 2028 年前提供最高 750 兆瓦的算力。知情人士進一步指出，雙方合作規模已擴大至超過 200 億美元，且 OpenAI 將獲得認股權證，可購買 Cerebras Systems 股份。

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此外，更多合作機會亦可能浮現。甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 近期財報電話會議中提及，其雲端平台已提供包括 Cerebras Systems 在內的多家晶片供應商產品，儘管目前官方價格表尚未明列相關項目。市場人士認為，這顯示 Cerebras Systems 在企業雲端 AI 基礎設施領域的滲透率正在提升。

目前生成式 AI 市場仍以輝達 (NVDA-US)GPU 為主流，超微 (AMD-US) 亦逐步擴大市占。不過 Cerebras Systems 主打大型晶片與高速推論能力，特別強調在即時回應用戶查詢時的效能優勢，藉此爭取差異化競爭。

該公司早在 2024 年就曾宣布 IPO 計畫，但於 2025 年撤回申請文件，以補充財務與策略資訊。隨著 2022 年以來科技 IPO 市場低迷逐步緩解，投資人對高成長 AI 企業的上市需求明顯升溫。市場傳出，包括 Anthropic 與 OpenAI 等公司，也正評估最快今年內上市的可能性。

在資本面方面，Cerebras Systems 於今年 2 月完成一輪 10 億美元融資，估值達 230 億美元。對比之下，公司在 2025 年 9 月、撤回 IPO 文件前不久，曾完成 11 億美元融資，當時估值為 81 億美元，顯示短時間內估值大幅跳升。