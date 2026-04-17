鉅亨網編譯許家華
AI 晶片新創企業 Cerebras Systems 傳出最快將於周五 (17 日) 向監管機構提交首次公開募股 (IPO) 申請，知情人士向媒體透露，該公司正把握人工智慧熱潮與資本市場回溫時機，重啟上市計畫。公司方面對此未予評論。
Cerebras Systems 近年商業模式出現明顯轉變，從早期銷售 AI 晶片，逐步轉向在自有資料中心運行晶片並提供雲端運算服務。2025 年 1 月，公司宣布與 OpenAI 達成一項總值逾 100 億美元的合作協議，計畫在 2028 年前提供最高 750 兆瓦的算力。知情人士進一步指出，雙方合作規模已擴大至超過 200 億美元，且 OpenAI 將獲得認股權證，可購買 Cerebras Systems 股份。
此外，更多合作機會亦可能浮現。甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 近期財報電話會議中提及，其雲端平台已提供包括 Cerebras Systems 在內的多家晶片供應商產品，儘管目前官方價格表尚未明列相關項目。市場人士認為，這顯示 Cerebras Systems 在企業雲端 AI 基礎設施領域的滲透率正在提升。
目前生成式 AI 市場仍以輝達 (NVDA-US)GPU 為主流，超微 (AMD-US) 亦逐步擴大市占。不過 Cerebras Systems 主打大型晶片與高速推論能力，特別強調在即時回應用戶查詢時的效能優勢，藉此爭取差異化競爭。
該公司早在 2024 年就曾宣布 IPO 計畫，但於 2025 年撤回申請文件，以補充財務與策略資訊。隨著 2022 年以來科技 IPO 市場低迷逐步緩解，投資人對高成長 AI 企業的上市需求明顯升溫。市場傳出，包括 Anthropic 與 OpenAI 等公司，也正評估最快今年內上市的可能性。
在資本面方面，Cerebras Systems 於今年 2 月完成一輪 10 億美元融資，估值達 230 億美元。對比之下，公司在 2025 年 9 月、撤回 IPO 文件前不久，曾完成 11 億美元融資，當時估值為 81 億美元，顯示短時間內估值大幅跳升。
Cerebras Systems 成立於 2016 年，總部位於美國加州桑尼維爾，由執行長 Andrew Feldman 共同創辦。Feldman 曾於 2012 年以 3.55 億美元將伺服器新創 SeaMicro 出售給超微。他亦透露，馬斯克 (Elon Musk) 曾在 2018 年試圖收購 Cerebras Systems，但未能成案。公司投資人還包括 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)。
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