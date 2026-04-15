鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 02:00

距離美中領導人預計於北京會晤僅剩一個月，美國總統川普在荷姆茲海峽問題上的強硬立場，正讓華府與北京關係再度面臨緊張考驗。美方試圖封鎖伊朗使用該戰略航道，不僅衝擊中國關鍵能源供應，也提高雙方發生直接對峙的風險。

荷姆茲封鎖衝擊能源 美中關係再添變數

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中國國家主席習近平近日打破近七周對伊朗戰事的沉默，警告全球秩序正「陷入失序」，並表示中國將在中東問題上發揮「建設性作用」。中國外交部則對美國近期在荷姆茲海峽實施的海上封鎖行動表達強烈不滿，批評此舉「危險且不負責任」。

隨著北京措辭轉趨強硬，顯示中東戰事正考驗全球兩大經濟體之間原本脆弱的緩和關係。美方威脅攔截、轉向甚至扣押違反封鎖的船隻，可能導致與中國相關船舶與美國海軍發生摩擦，讓北京陷入兩難，即使其傾向避免正面衝突。

一艘與中國有關、但未隸屬政府的受制裁油輪「Rich Starry」近日的航行動向，也凸顯誤判風險。該船一度通過荷姆茲海峽，進入阿曼灣後隨即掉頭，引發市場對局勢升溫的關注。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進警告，若美方藉戰事損害中國利益，北京手中仍握有足以讓美國「得不償失」的反制籌碼。

關稅與稀土反制 經貿戰線恐再升級

儘管目前尚無跡象顯示川普將延後 5 月中旬訪問北京的行程，但整體氛圍已明顯轉趨緊繃。美國財政部長貝森特批評中國囤積石油，質疑其作為全球合作夥伴的可靠性；美國貿易代表葛里爾也指出，北京與德黑蘭的關係正加劇雙邊摩擦。

此外，英國《金融時報》報導指出，伊朗疑似取得中國製間諜衛星，使其具備鎖定美軍基地的新能力。川普則表示，已就相關軍事問題與習近平通信，並稱對方否認涉入。

川普先前更威脅，將對協助伊朗的國家課徵高達 50% 的關稅。若相關措施付諸實施，恐打破過去一年的貿易休戰局面，並引發中國進一步報復，包括限制稀土出口。中國掌握全球約九成關鍵稀土磁材供應，一旦收緊出口，將衝擊美國製造業供應鏈。

市場亦關注，中國可能透過減少大豆進口等方式回應美方壓力。數據顯示，在戰事爆發後，中國大豆進口已降至一年低點。

能源戰略與地緣政治 北京強化外交布局

隨著戰事延燒，市場分析認為，川普可能希望透過打擊中國石油進口，迫使北京向伊朗施壓重返談判桌。然而此舉也存在風險，若中國透過內部調節吸收高油價衝擊，甚至反向祭出制裁，恐使局勢進一步升溫。

部分中國學者則認為，美方此舉反映其在戰事中的壓力升高。有觀點指出，華府無法有效重啟荷姆茲航道，因此試圖將壓力轉嫁至北京。

在外交層面，習近平近期於北京密集會晤多國領袖，包括阿布達比王儲、俄羅斯外長拉夫羅夫與越南領導人蘇林，試圖塑造中國在全球能源危機中的穩定角色。

儘管中國擁有龐大石油儲備及再生能源體系，使其在亞洲經濟體中展現較強韌性，但荷姆茲海峽封鎖仍對全球航行自由構成重大挑戰。專家指出，中國長期關注麻六甲海峽的能源運輸風險，而當前局勢進一步凸顯戰略瓶頸的重要性。