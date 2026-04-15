鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 22:10

外媒周三 (15 日) 報導，美國總統川普近日再度對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 施壓，表示若對方未在任期屆滿時「如期離任」，將考慮將其解職，並強調司法部對鮑爾的調查將持續進行，為雙方關係再添緊張。

川普在接受《福斯財經》(Fox Business) 專訪時表示，「如果他沒有按時離開，我就必須解僱他」，並稱自己過去曾「忍住沒有這麼做」，但仍表明「他最終會被解職」。鮑爾的 Fed 主席任期將於今年 5 月屆滿，但其理事任期則持續至 2028 年。

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鮑爾先前表示，若新任主席未及時獲得確認，他將暫代主席職務 (Chair pro tempore)，以維持 Fed 運作。過去 Fed 亦曾在主席職位懸缺時，由理事暫代領導。不過，外界仍不確定總統是否有權撤換該暫代職務。

針對接任人選，川普提名的前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 面臨國會阻力。共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 已表態，在司法部對鮑爾的調查結束前，將阻擋華許的任命案，並警告此舉恐危及 Fed 獨立性。儘管如此，參議院銀行委員會仍已排定 4 月 21 日舉行相關聽證會。

川普則淡化提里斯的反對立場，並暗示即使鮑爾繼續留任理事，也不會影響調查進行。他表示，「無論是無能、貪腐或兩者兼具，都應該查清楚。」川普陣營過去曾希望鮑爾在卸下主席職務後一併辭去理事職位，但鮑爾已明確表示，在司法部針對 Fed 辦公大樓翻修案的調查「完全結束前」，無意辭職。

近期，美國檢方更曾突擊造訪 Fed 位於華盛頓的辦公室，但未能進入相關場地，凸顯調查進展仍具不確定性。