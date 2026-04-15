鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 00:00

綜合外媒周三 (15 日) 報導，白銀市場預計將連續第六年出現供給短缺，儘管整體需求略為下滑，但供應同步減少，加上庫存持續消耗，市場流動性風險再度升溫。產業機構白銀協會 (Silver Institute) 與研究機構 Metals Focus 指出，2026 年全球白銀市場缺口將擴大至 4,630 萬盎司，高於 2025 年的 4,030 萬盎司。

報告顯示，自 2021 年以來，市場已累計消耗約 7.62 億盎司庫存，顯示長期供需失衡持續存在。儘管 2026 年總需求預估下滑約 2%，主要因工業與珠寶需求疲弱，但銀條與銀幣投資需求預期成長 18%，成為支撐市場的重要動能。

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工業需求轉弱 供應下滑與庫存變化加劇市場緊張

供應面方面，2026 年全球白銀供給預估下滑約 2%，主要反映礦產產量略減及生產商避險操作回歸正常水準。儘管回收供應預估增加約 7%，仍難完全彌補供應缺口。

需求方面，工業用銀預估下降 3%，降至近四年低點，主要受到伊朗戰事拖累全球經濟成長影響。不過，實體投資需求回溫，特別是美國市場購買力復甦，帶動銀條與銀幣需求回升。

市場流動性亦成為關注焦點。2025 年在美國庫存流入與 ETF 資金大舉進場帶動下，白銀價格曾一度飆升，並於倫敦市場引發流動性緊縮。隨後隨著資金回流及印度需求降溫，市場流動性有所改善。

截至今年 3 月底，倫敦庫存中約 28% 的白銀未與 ETF 掛鉤，可用於市場流動性支撐，比例高於去年 9 月的歷史低點 17%。不過，分析指出，若價格波動再度加劇、ETF 資金重新流入，或印度需求回升，市場仍可能再次出現流動性緊縮情況。

避險需求與利率預期支撐中長期前景