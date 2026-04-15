鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周三 (15 日) 報導，白銀市場預計將連續第六年出現供給短缺，儘管整體需求略為下滑，但供應同步減少，加上庫存持續消耗，市場流動性風險再度升溫。產業機構白銀協會 (Silver Institute) 與研究機構 Metals Focus 指出，2026 年全球白銀市場缺口將擴大至 4,630 萬盎司，高於 2025 年的 4,030 萬盎司。
報告顯示，自 2021 年以來，市場已累計消耗約 7.62 億盎司庫存，顯示長期供需失衡持續存在。儘管 2026 年總需求預估下滑約 2%，主要因工業與珠寶需求疲弱，但銀條與銀幣投資需求預期成長 18%，成為支撐市場的重要動能。
白銀廣泛應用於珠寶、電子產品、電動車與太陽能等領域，同時亦具備投資與避險屬性。市場指出，在經濟成長放緩與通膨不確定性升溫背景下，投資人對貴金屬的配置需求仍具韌性。
供應面方面，2026 年全球白銀供給預估下滑約 2%，主要反映礦產產量略減及生產商避險操作回歸正常水準。儘管回收供應預估增加約 7%，仍難完全彌補供應缺口。
需求方面，工業用銀預估下降 3%，降至近四年低點，主要受到伊朗戰事拖累全球經濟成長影響。不過，實體投資需求回溫，特別是美國市場購買力復甦，帶動銀條與銀幣需求回升。
市場流動性亦成為關注焦點。2025 年在美國庫存流入與 ETF 資金大舉進場帶動下，白銀價格曾一度飆升，並於倫敦市場引發流動性緊縮。隨後隨著資金回流及印度需求降溫，市場流動性有所改善。
截至今年 3 月底，倫敦庫存中約 28% 的白銀未與 ETF 掛鉤，可用於市場流動性支撐，比例高於去年 9 月的歷史低點 17%。不過，分析指出，若價格波動再度加劇、ETF 資金重新流入，或印度需求回升，市場仍可能再次出現流動性緊縮情況。
展望後市，儘管伊朗戰事短期增加市場不確定性，但產業機構對白銀中長期走勢仍持相對樂觀看法。報告指出，即使戰事延續，市場對經濟成長放緩與財政壓力的憂慮，可能壓低實質利率，進而提升不具孳息資產如白銀與黃金的吸引力。
此外，在風險資產面臨去槓桿壓力之際，避險需求回溫亦可能進一步支撐貴金屬表現。分析認為，白銀市場未來走勢，將取決於全球經濟動能、資金流向及地緣政治發展。
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