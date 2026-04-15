鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 00:39

根據外媒周三 (15 日) 報導，美國與伊朗停火協議延長與後續談判仍在協商階段，區域調解方持續斡旋，但整體進展緩慢。

《華爾街日報》(WSJ) 援引知情人士指出，雙方已「原則上同意」重啟談判，並討論安排第二輪會談，但目前尚未確定具體時間與地點。這項為期兩周的停火協議由美國總統川普於 4 月 7 日宣布，隨著到期日逼近，是否延長成為各方關注焦點。

‌



據了解，美伊雙方正考慮將停火期限延長約兩周，以爭取更多時間推動和平協議談判。多名美方官員透露，未來幾天可能舉行新一輪面對面會談，但具體安排仍未拍板。調解方則嘗試安排技術性會談，聚焦最具爭議的議題，包括荷姆茲海峽的重新開放，以及伊朗的鈾濃縮活動，盼為高層談判鋪路。不過，美方同時強調，儘管談判出現進展，但分歧仍然顯著，最終能否達成協議仍存在高度不確定性。

區域外交行動亦持續升溫。巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 將於 4 月 15 日至 18 日訪問沙烏地阿拉伯、卡達與土耳其，期間美伊雙方不太可能舉行正式會談。另一方面，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾 (Asim Munir) 已抵達德黑蘭，並率領高層政治與安全代表團，據稱攜帶美方最新訊息，與伊朗官員就停火與後續談判進行磋商。

伊朗方面則對美方提出的方案態度審慎。伊朗外交部發言人表示，美方提出一攬子方案並要求伊朗「全盤接受」，但這「不符合談判邏輯」，伊朗不可能完全接受相關條件。儘管如此，多方消息指出，美伊雙方均無意重啟衝突，並試圖在停火到期前縮小分歧，朝達成框架性協議邁進。