鉅亨網新聞中心 2026-04-16 04:30

美國總統川普與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 關係急劇惡化。川普 15 日公開威脅，可能重新調整甚至下調美英既有貿易協議，以「懲罰」英國未支持其對伊朗的軍事行動，並協助重啟荷姆茲海峽航運。

川普在臨時受訪時直言，英國在美方要求支援時「根本不在場」，並強調原本與施凱爾政府達成的經濟協議「隨時可以改變」。

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川普同時批評英國工黨政府的移民政策與淨零排放路線，稱英國正遭受「來自監獄、毒販與精神病院人員的入侵」，並抨擊關閉北海油氣開發是「悲劇性錯誤」。他表示「我喜歡英國，也希望英國成功，但你們的政策太瘋狂了」，並諷刺當前英美「特殊關係」已不如過去。

回顧雙方合作，施凱爾於去年 5 月與川普宣布達成「經濟繁榮協議」，涵蓋汽車、航空及農業等領域，並簡化英國農民向美國出口牛肉流程。施凱爾當時稱該協議為「歷史性安排」，可保護包括汽車製造與鋼鐵產業在內的數千個就業機會。然而，多項條款迄今尚未完成談判或正式落實，英美科技合作計畫亦傳出已暫停，使協議前景增添變數。

政治與軍事分歧進一步加劇緊張關係。英國反對美國推動吞併格陵蘭的構想，並拒絕全面支持對伊朗軍事行動，也未同意派遣海軍協助控制荷姆茲海峽。據報導，川普私下將施凱爾稱為「失敗者」，甚至公開表示「他不是邱吉爾」，並轉發節目《週六夜現場》嘲諷影片批評其領導能力。

施凱爾則在國會強硬回應，譴責川普威脅「終結伊朗文明」及封鎖荷姆茲海峽的言論，強調英國不會參與相關軍事行動。他表示，英方願在衝突結束後協助恢復航行自由，但任何停火協議必須涵蓋黎巴嫩，並要求以色列停止攻擊行動。里夫斯亦公開批評川普發動戰爭是「愚蠢行為」，指責其缺乏明確目標與退出策略。

另一方面，貝森特則為美以軍事行動辯護，稱風險在於未能認知威脅本身，並指出伊朗對迪戈加西亞基地發動攻擊，顯示其具備可打擊倫敦的中程彈道導彈能力，且仍試圖發展核計畫。他強調，美以聯合行動已消除伊朗對西方發動核打擊的風險。