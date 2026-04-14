鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 02:00

《路透》周二 (14 日) 報導，知情官員透露，美國總統川普政府將於本周稍晚讓針對伊朗海運石油的制裁豁免到期，不再延長相關措施。此舉正值美國對伊朗港口與航運實施封鎖之際，顯示華府正同步收緊能源與金融壓力，進一步壓縮伊朗石油出口空間。

該項為期 30 天的豁免由美國財政部於 3 月 20 日發布，允許部分伊朗原油在海上運輸並流入國際市場。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 先前指出，此舉曾協助約 1.4 億桶石油進入全球供應體系，在戰事期間緩解能源供給壓力。該豁免將於 4 月 19 日正式到期。

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消息指出，華府決定不再延長豁免，部分原因在於國會兩黨議員批評政府在與伊朗及俄羅斯衝突持續之際，仍短暫放寬對相關能源的制裁措施，恐削弱制裁效果。

官員表示，美國仍握有多項工具可進一步限制伊朗石油交易，包括對購買伊朗原油的機構實施「次級制裁」。此外，若聯合國對伊朗制裁機制重新啟動，或相關交易被認定涉及規避制裁行為，參與方亦可能面臨額外懲罰。