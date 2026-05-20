鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-21 05:50

《Axios》週三 (20 日) 獨家報導指出，美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡前一天就伊朗最新和平提案進行長時間通話，雙方對後續方向出現分歧。知情人士透露，通話氣氛緊張，甚至形容尼坦雅胡在通話後「情緒激動」。

知情人士指出，尼坦雅胡在與川普通話後情緒相當激動，美國與以色列消息人士也透露，雙方對下一步策略存在明顯分歧。

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目前調停工作主要由卡達與巴基斯坦主導，沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及則提供協助。近期提出修正版和平備忘錄，目標是縮小美國與伊朗間的立場差距，並為結束衝突鋪路。

川普週三稍早表示，美國與伊朗談判已進入「最後階段」，市場對中東局勢降溫預期升高，帶動油價與美債殖利率同步下滑。

川普在安德魯聯合基地 (Joint Base Andrews) 向媒體表示：「問題只在於，我們是直接把事情做完，還是他們會簽文件？接下來看看發展走向。 」

他同時強調，美伊最終將走向達成協議，否則美方將採取「一些不太友善的行動」，但希望情勢不會發展至此。

相較之下，尼坦雅胡對美伊談判前景抱持懷疑立場。報導稱，以方傾向重啟軍事行動，進一步削弱伊朗軍事能力，並打擊關鍵基礎設施，以壓制伊朗政權。

知情人士透露，川普在通話中向尼坦雅胡說明，調停方正推動一份由美國與伊朗共同簽署的「意向書」，內容包括正式結束衝突，並啟動為期 30 天的後續談判，討論伊朗核計畫及荷姆茲海峽開放等議題。

伊朗方面已證實正在審視更新版本提案，但尚未顯示願意讓步跡象。

伊朗外交部週三表示，目前談判仍依據伊朗提出的「14 點提案」推進，同時巴基斯坦持續參與斡旋。巴基斯坦內政部長本週再度訪問德黑蘭，不到一週內已二度赴伊朗協調。

消息人士指出，新方案主要希望換取伊朗對核計畫提出更具體承諾，同時要求美方說明未來解除伊朗凍結資金的時程與機制。

報導另指出，尼坦雅胡有意在未來數週訪問華府，與川普進一步會談，以協調對伊政策方向。

Eurasia Group 分析師 Gregory Brew 表示，美國與伊朗目前協商中的新和平提案，實際上更像是將現有停火再延長 30 天，而非立即達成全面協議，這也是尼坦雅胡反應強烈的原因之一。