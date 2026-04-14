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隨著荷姆茲海峽封鎖的持續影響，全球石油供應危機正從預警階段轉向實質性的全面衝擊。摩根大通在最新報告中發出嚴厲警告，指出全球原油緩衝庫存即將歸零，石油市場正步入最危險的關鍵時刻。
摩根大通大宗商品主管 Natasha Kaneva 在最新報告中指出，4 月 20 日將是一個決定性的時間點。據測算，在海峽封鎖前最後一批通過的油輪已於 2 月 28 日離港，預計將在 4 月 20 日前後抵達目的地。這意味著全球供應鏈中所謂的「封鎖前庫存」屆時將徹底耗盡。
自 3 月以來，全球政府、企業與消費者已累計動用了高達 2.5 億桶的儲備油 (相當於每日消耗 660 萬桶) 來填補供應缺口。然而，這一緩衝空間已接近極限。即便煉油商進一步擴大減產規模，經合組織 (OECD) 國家的商業原油庫存仍可能在 5 月初觸及營運最低水準。
目前的市場定價已充分反映了供應的急迫性。4 月 7 日，現貨布倫特原油價格飆升至每桶 144 美元的歷史高點，打破了 2008 年金融危機前的紀錄。與此同時，6 月份交割的期貨合約價格僅約 109 美元，兩者之間超過 35 美元的異常價差，顯現出市場對即期實物供應的極度恐慌。
Kaneva 強調，這種價格信號表明「時間本身已成為稀缺商品」，實物短缺的嚴峻程度遠超期貨市場所示。
儘管上周曾達成短期停火協議，但荷姆茲海峽的航運依然陷於停滯。伊朗透過新的過境規則、武力威脅以及非正式收費持續加強對海峽的控制。與此同時，國際政治信號混亂，美國海軍對海峽實施封鎖，且葉門海岸附近近期再次發生武裝襲擊，使得安全風險持續攀升。
這場能源危機的影響力已擴散至多個地區：
摩根大通總結認為，全球能源系統已進入「強制配給」階段，緩衝庫存的消耗已無法再吸收衝擊，需求萎縮與燃料短缺將成為短期內不可避免的現實。
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