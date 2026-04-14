鉅亨網新聞中心 2026-04-14 21:00

隨著荷姆茲海峽封鎖的持續影響，全球石油供應危機正從預警階段轉向實質性的全面衝擊。摩根大通在最新報告中發出嚴厲警告，指出全球原油緩衝庫存即將歸零，石油市場正步入最危險的關鍵時刻。

「4 月 20 日」：全球供應鏈的斷崖節點

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摩根大通大宗商品主管 Natasha Kaneva 在最新報告中指出，4 月 20 日將是一個決定性的時間點。據測算，在海峽封鎖前最後一批通過的油輪已於 2 月 28 日離港，預計將在 4 月 20 日前後抵達目的地。這意味著全球供應鏈中所謂的「封鎖前庫存」屆時將徹底耗盡。

自 3 月以來，全球政府、企業與消費者已累計動用了高達 2.5 億桶的儲備油 (相當於每日消耗 660 萬桶) 來填補供應缺口。然而，這一緩衝空間已接近極限。即便煉油商進一步擴大減產規模，經合組織 (OECD) 國家的商業原油庫存仍可能在 5 月初觸及營運最低水準。

現貨飆漲揭示實物極度短缺

目前的市場定價已充分反映了供應的急迫性。4 月 7 日，現貨布倫特原油價格飆升至每桶 144 美元的歷史高點，打破了 2008 年金融危機前的紀錄。與此同時，6 月份交割的期貨合約價格僅約 109 美元，兩者之間超過 35 美元的異常價差，顯現出市場對即期實物供應的極度恐慌。

Kaneva 強調，這種價格信號表明「時間本身已成為稀缺商品」，實物短缺的嚴峻程度遠超期貨市場所示。

海峽重啟遙遙無期

儘管上周曾達成短期停火協議，但荷姆茲海峽的航運依然陷於停滯。伊朗透過新的過境規則、武力威脅以及非正式收費持續加強對海峽的控制。與此同時，國際政治信號混亂，美國海軍對海峽實施封鎖，且葉門海岸附近近期再次發生武裝襲擊，使得安全風險持續攀升。

衝擊波蔓延全球

這場能源危機的影響力已擴散至多個地區：

亞洲地區：對波斯灣石油依賴度高達 80%，目前交付量已降至戰前的 6%。菲律賓已率先宣佈全國能源緊急狀態，汽油價格翻倍；泰國漁業因燃料成本飆升 250% 面臨停擺；印度則暫停商業液化石油氣 (LPG) 供應以優先保障民生。

歐洲地區：英國約 50% 的航空燃油依賴中東，最後一批貨物已於 4 月 7 日抵達；意大利四大機場已開始實施航空燃油配給。歐洲機場行業協會警告，若海峽不能在三周內開放，歐洲將面臨大範圍航油荒。

澳、美地區：澳洲因高度依賴進口，最後一筆燃料貨物預計 4 月 19 日抵達，政府已啟動全國燃料安全計畫；美國則位於衝擊波末端，最後一批貨物已於 4 月上旬陸續抵達德州與加州。