〈美股盤後〉油價回落+債市賣壓降溫 三大指數全面反彈 輝達財報優

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-21 05:45

隨著油價回落、美債市場拋售壓力降溫，加上市場靜待 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 盤後公布財報，投資人情緒明顯回暖，美股週三 (20 日) 全面反彈。

油價回落 債市拋售壓力降溫 三大指數全面反彈 輝達財報優 (圖：shutterstock)

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市場情緒回穩，主因近期引發震盪的債市壓力暫時降溫。此前美債殖利率一度攀升至接近 20 年高點，市場擔憂通膨居高不下，恐迫使聯準會 (Fed) 重新轉向升息，打擊科技與成長股。

聯準會週三公布的 4 月會議紀錄顯示，若通膨持續高於 2% 目標，決策官員準備調整原先偏向寬鬆的政策立場。

另一方面，原油價格出現近一個月最大單日跌幅，也為市場帶來支撐。美國總統川普表示，美國與伊朗協議已進入「最後階段」，加上多艘油輪恢復通行荷姆茲海峽，市場對供應中斷疑慮降溫。

市場焦點則集中在 AI 龍頭輝達財報。盤後公布結果顯示，輝達第一季營收與獲利雙雙優於市場預期，第二季財測同樣高於華爾街估值。

美股週三 (20 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 645.47 點，或 1.31%，報 50,009.35 點。

那斯達克指數上漲 399.65 點，或 1.55%，報 26,270.36 點。

S&P 500 指數上漲 79.36 點，或 1.08%，報 7,432.97 點。

費城半導體指數大漲 507.79 點，或 4.49%，報 11,813.29 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 242.63 點，或 1.43%，報 17,221.63 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭群體攀揚。Meta (META-US) 上漲 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.19%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.59%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.38%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收高 1.30% 至每股 223.47 美元，盤後卻小跌 0.98%。這家 AI 巨頭週三盤後公布財報超出預期，這主要得益於人工智慧資料中心需求強勁以及晶片製造商之間日益激烈的競爭。該公司還將季度股息提高至每股 0.25 美元。

美光 (MU-US) 勁揚 4.76% 至每股 731.99 美元。三星電子與工會週三稍早宣布談判破局，將按計畫自 5 月 21 日至 6 月 7 日罷工，Jefferies 分析師預估，罷工可能影響全球約 3% 記憶體晶片產量，帶動價格上升。

不過南韓勞動部長親自介入協調下，三星電子勞資雙方在罷工前約 1 小時達成暫時協議，美股週三午盤時段，工會已通知會員總罷工行動，將暫緩執行，直到後續另行發布指令為止。

Meta (META-US) 微升 0.41% 至每股 605.06 美元。《華爾街日報》報導，公司已啟動先前規劃的大規模裁員計畫，預計裁撤約 8,000 名員工，占總人力約一成。

目標百貨 (TGT-US) 挫跌 3.86%，即便同店銷售成長 5.6%、創 2022 年初以來最佳單季表現，且每股獲利優於市場預估，股價仍未獲買盤支持。

ASML (ASML-US) 跳漲 6.22% 至每股 1550.18 美元，瑞銀認為 ASML 擁有「業內最具吸引力的風險 / 回報」，將 ASML 重新列為歐洲半導體產業的首選股，將其目標價從 1,600 歐元上調至 1,900 歐元，並將其 2027 年和 2028 年的獲利預期大幅提高至遠高於市場普遍預期。

華爾街分析

巴克萊全球研究主管 Ajay Rajadhyaksha 指出：「現在的情況簡單卻令人不安：已開發國家債務過高、財政紀律不足，而政治上也缺乏解決問題的意願，全球能源衝擊只是壓垮市場情緒的最後一根稻草。」

Main Street Research 投資長 James E. Demmert 稱，輝達週三即將公布的財報結果，對整體市場走勢至關重要，本次財報市場聚焦兩大重點，包括記憶體晶片價格上升是否侵蝕毛利率，以及輝達如何因應中國市場銷售挑戰，相關訊息都將成為投資人評估 AI 類股後市的重要觀察指標。

Lazard 執行長 Peter Orszag 研判，美國經濟如今已成為一場「對 AI 的槓桿押注」。

他指出，目前美國主要經濟成長來源為人工智慧與高所得消費者，「就像許多投資一樣，AI 未必一定成功，但這是一個值得押注的方向。」