鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 06:24

AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US)周三 (20 日) 盤後公布 2027 會計年度第一季財報，業績與財測均超出預期，並看好新一代 Vera Rubin 表現將超越 Grace Blackwell，執行長黃仁勳表示，代理型 AI 時代已經來臨，AI 工廠建設正以「驚人速度」加速推進。財報公布後，盤後股價變動不大。

黃仁勳在聲明中指出，「AI 工廠的建設——人類史上最大規模的基礎設施擴張——正以驚人速度加速進行。代理型 AI 已經到來，正在執行具生產力的工作、創造真正價值，並快速在各公司與產業間擴張。」

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Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：816.2 億美元 v.s. 155.6 億美元

調整後 EPS：1.87 美元 v.s. 788.6 美元

輝達第一季營收年增 85%，由去年同期的 440.6 億美元增至 816.2 億美元。

公司淨利增至 429.6 億美元、每股 1.76 美元，高於去年同期的 188 億美元、每股 76 美分。

第一季毛利率為 75%，符合分析師 (StreetAccount) 預期，與上一季持平，也高於去年同期調整後的 71.3%。市場認為，這顯示即使競爭加劇，輝達仍具備強大定價能力。

輝達並預估，本季 (第二季) 毛利率將維持相同水準。

資料中心部門 (包含 AI GPU 與 AI 系統) 營收年增一倍至 752 億美元，占總營收 92%。該數字也高於 StreetAccount 統計的分析師平均預估 731.3 億美元。

輝達對本季展望同樣強勁，預估第二季營收將達 910 億美元，遠高於 LSEG 統計的市場預估 868.4 億美元。財測中並未納入來自中國資料中心運算業務的營收。

調整財報分類架構

輝達表示已更新季度財報分類方式，改為兩大市場區塊：資料中心 (Data Center) 與邊緣運算(Edge Computing)。

黃仁勳在財報會議上表示，「我們調整業務分類與描述方式，是希望大家能更清楚理解我們的業務。」他指出，AI 是輝達整體業務的核心 (nexus)，但不同客戶與產業的技術路線與需求其實差異很大。

資料中心部門包含大型雲端業者相關營收，以及 AI 雲端、工業與企業市場業務。

而新的邊緣運算部門，涵蓋代理型 AI 與實體 AI 相關裝置，包括個人電腦、遊戲主機、機器人與汽車等。該部門第一季營收達 64 億美元，年增 29%。

在 AI 熱潮之前，遊戲業務曾是輝達最重要收入來源。2020 會計年度，超過一半營收來自遊戲，而資料中心僅占 27%。如今情況完全反轉，上個會計年度資料中心業務已占總營收逾 90%，遊戲業務則不到 8%。

第一季大舉投資 AI

輝達在另一份公司文件中指出，公司第一季向私人企業與基礎設施基金投資 186 億美元。「其中部分投資對象包含 AI 模型開發商，而這些公司可能間接透過雲端採購或使用我們的產品。」

財務長 Colette Kress 在財報會議上表示，AI 工廠建設速度正在加快，輝達基礎設施價值也持續上升。

她指出，H100 租用價格今年以來已上漲 20%，而 A100 雲端價格上漲近 15%。她表示，客戶甚至能在 GPU 折舊期結束後，仍持續創造獲利。

目標成全球最大 CPU 供應商

Kress 在會議上表示，輝達正瞄準成為「全球最大 CPU 供應商」。目前 CPU 市場仍由英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 主導。

她指出，輝達新推出的 Vera CPU 將為公司開啟一個「價值 2,000 億美元的新市場」。她並補充，「所有大型雲端業者與系統廠商都正與我們合作部署這項產品。」

她預估，今年 CPU 相關營收將達 200 億美元。

Vera Rubin 將超越 Grace Blackwell

黃仁勳在會議上表示，輝達下一代 AI 機櫃級系統 Vera Rubin，預計將「比 Grace Blackwell 更加成功」。他補充，主要原因在於：「我們在 AI 推論市場的市占率正快速擴張。」並表示，隨著先進 AI 模型公司數量持續增加，推論需求也快速成長。

黃仁勳並點名 Anthropic 已成為輝達今年的重要新客戶，並為微軟 Azure、亞馬遜 AWS 以及 CoreWeave 提供安全運算能力。

輝達表示，Vera Rubin 每瓦 (watt) 效能較前一代 Grace Blackwell 提升 10 倍。黃仁勳並指出，他預期，「Vera Rubin 整個產品生命周期都將處於供不應求狀態。」

中東衝突尚未明顯衝擊供應鏈

輝達在 10-Q 文件中指出，中東局勢動盪目前尚未對全球供應鏈造成重大影響。

公司表示，「包括以色列約 5,900 名支援研發、營運與銷售行銷員工在內，我們的全球網絡產品供應鏈尚未受到重大衝擊。」

不過，輝達也提醒，「若衝突升級或持續延長，未來可能影響產品開發、供應鏈與營收，並增加商業不確定性。」

加碼回饋股東調高股息

輝達將進一步提高對股東的現金回饋。公司董事會已批准新增 800 億美元股票回購額度，同時將季度現金股利由原本每股 1 美分，大幅調升至 25 美分。

輝達第一季自由現金流達 486 億美元，高於前一季的 349 億美元，也明顯高於去年同期的 261 億美元。