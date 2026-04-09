鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 22:10

根據《CNBC》報導，儘管美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，但荷姆茲海峽實際上仍未恢復正常通行，市場逐漸意識到航運受限情況未解，帶動油價再度走高。美國西德州原油期貨周四 (9 日) 盤中上漲逾 6%，重返每桶 100 美元上方，布蘭特原油亦逼近每桶 100 美元水準。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨上漲 3.84%，至每桶 98.39 美元；5 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨上漲 6.29%，至每桶 100.32 美元。

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阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 執行長賈比爾 (Sultan Ahmed Al Jaber) 透過社群媒體表示，荷姆茲海峽「並未開放」，目前通行仍受到限制與管控。他指出，伊朗要求所有船隻須取得其許可才能通過，強調這並非「航行自由」，而是對航運的實質控制。

航運數據亦顯示，停火生效後海峽船舶通行量並未顯著回升，仍維持戰爭期間的低水準。賈比爾指出，目前約有 230 艘油輪滿載原油，正滯留波斯灣等待通行，顯示供應鏈瓶頸持續累積。他警告，隨著最後一批戰前通過海峽的原油逐步抵達市場，期貨價格與實際供應之間的落差將逐漸浮現。

荷姆茲海峽連接波斯灣與印度洋，戰前承載全球約五分之一石油供應。自 2 月底衝突爆發以來，伊朗對船隻發動攻擊導致航運大幅受阻，被視為近年最嚴重的能源供應中斷之一。伊朗軍方亦表態，將對海峽進行「管理與智慧控制」，進一步強化市場對航道受限的預期。

另一方面，停火協議本身仍存不確定性。伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 指控美國違反協議條款，包括以色列持續在黎巴嫩發動攻擊、無人機進入伊朗領空，以及限制伊朗鈾濃縮權利。對此，美國副總統范斯 (JD Vance) 回應稱，停火本就「充滿混亂」，並重申華府不允許伊朗發展核能力的立場。