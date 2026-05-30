鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 12:35

美國總統川普週五（29 日）表示，他即將就一項延長與伊朗停火的提議做出決定。該提案旨在將 4 月初達成的停戰協議再延長 60 天，為雙方談判人員爭取時間，以促成永久性和平協議。

根據《路透》報導，川普週五上午表示，他將在白宮安全會議室召開會議，對上述提案作出「最終決定」。

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白宮官員透露，情勢室的會議歷時約兩小時，但未說明川普是否已拍板定案。官員表示：「川普只會達成對美國有利、且符合其紅線原則的協議。伊朗絕不能擁有核武。」

伊朗高層消息人士向《路透》透露，協議已接近達成，但尚未獲得批准。然而川普同時堅持兩項伊朗迄今尚未同意的前提條件：伊朗必須結束對荷姆茲海峽的封鎖，並拆除其核武研發能力。

他在 Truth Social 發文強調：「伊朗必須同意永遠不得擁有核武器或核彈。荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須立即開放，不得收取通行費，並允許雙向船運交通不受限制地自由通行。」

川普並補充說，美國將會把相關核材料「挖掘出來」。

對此，伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》批評川普的言論是「企圖炮製虛假勝利」。伊朗外交部發言人巴蓋伊在國家電視台表示，荷姆茲海峽的管理權應由伊朗與阿曼共同決定；《法爾斯通訊社》亦指出，海峽將在美國解除對伊朗船隻封鎖後，依德黑蘭的條件重新開放。

在資金問題上，《法爾斯通訊社》報導稱雙方已同意釋放 120 億美元的伊朗凍結資產，但川普表示在「另行通知之前」不會進行任何資金交換，財政部長貝森特亦表示若真要解除封鎖，也將是循序漸進。

眼見 11 月國會期中選舉將至，川普面臨強大的政治壓力，既需重開海峽通道以壓低國內油價，又須防止黨內鷹派因讓步問題反彈。

川普在貼文中同時提及，海峽中的水雷將被清除，被困船隻的船員或許很快就能返航，並附上一句「請代我，你們最愛的總統，向你們的妻子、丈夫、父母和家人問好！」

在核武議題上，國際原子能總署署長格羅西（Rafael Grossi）向《金融時報》透露，哈薩克已表態願在達成協議的前提下，接收伊朗的高濃縮鈾庫存。哈薩克原本就設有國際管制的鈾燃料儲備庫，專供成員國電廠使用。

伊朗方面除核武問題外，還要求解除制裁、撤出美國在中東的駐軍，以及將任何和平協議的效力延伸至終止以色列在黎巴嫩的軍事行動。