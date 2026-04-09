鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-10 01:00

根據《路透》周四 (9 日) 報導，黎巴嫩正推動以色列停火與談判進程，盼在衝突持續升溫之際開啟外交解決途徑。黎巴嫩一名高層官員表示，過去 24 小時內，黎方持續爭取一項「暫時性停火」，以便為後續更廣泛的談判鋪路，並強調此舉將採取類似巴基斯坦斡旋美伊停火的模式，屬於「不同軌道但相同機制」。

該官員指出，目前尚未確定談判的具體時間與地點，但黎巴嫩認為，美國必須在其中扮演調解者與保證人的角色，以確保協議能夠落實。相關談話是在以色列總理尼坦雅胡宣布推動與黎巴嫩展開直接談判後發表。

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尼坦雅胡表示，他已指示內閣盡快與黎巴嫩啟動直接談判，並強調談判將聚焦於解除真主黨 (Hezbollah) 武裝，以及建立以黎之間的和平關係。這是以色列首度明確表態，將與黎巴嫩就安全與政治安排展開正式對話。

稍早，黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 亦表示，當前局勢的唯一解方是先實現停火，再展開直接談判，並透露相關外交努力已獲得部分國際支持，顯示各方正試圖透過政治途徑緩解衝突。

自 3 月初以來，伊朗支持的真主黨持續對以色列發動火箭與無人機攻擊，以色列則展開新一輪軍事行動進行反擊。黎巴嫩官方表示，衝突已造成約 1,700 人死亡、逾百萬人流離失所；另有消息指出，至少 400 名真主黨成員在戰事中喪生。