鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 22:10

根據《路透》周三 (8 日) 報導，美國股市在 3 月經歷一波明顯賣壓後，與波動度掛鉤的系統性資金拋售動能正逐步消退，市場關注焦點轉向後續波動是否持續降溫，進而為美股反彈創造條件。

受到美國與伊朗衝突升溫及油價飆升影響，市場避險情緒升高，促使多數採用自動調整機制的投資策略大舉減碼股票部位。這類策略會依據市場波動程度動態調整曝險，當波動上升時傾向賣出股票，進一步放大市場跌勢。

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系統性資金大舉減碼 股票曝險降至低檔

近年來，與波動度掛鉤的投資策略持續受到市場青睞，主要包括波動度控制基金與商品交易顧問 (CTA) 等。儘管整體資產規模相較整體股市仍屬有限，但因其操作具高度機械化，常在市場上漲時追高、下跌時加速賣出，對價格波動具有放大效果。

野村證券數據顯示，上周此類策略合計賣出約 240 億美元股票，使 3 月以來累計淨賣出規模達約 1,080 億美元。整體相關策略管理資產約在 1 兆美元以上，包含風險平價基金在內。

在持續減碼之下，這些策略目前的股票曝險已降至近年低檔，歷史上僅約兩成時間低於目前水準。野村跨資產與股票衍生品策略師 Joanna Wang 指出，整體市場展望正轉向中性，但尚未形成明確助力。

她也提醒，若波動再度升高，系統內仍具備相當程度的賣壓空間。

賣壓逐步消化 後市觀察波動走勢

這類策略通常依據過去一段時間 (如一個月以上) 的實現波動率來調整部位。儘管衡量未來市場預期波動的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 近期已有所回落，但回顧性波動指標仍處於高檔區間。

例如，標普 500 指數一個月歷史波動率目前約為 21%，不僅接近 2025 年 5 月中旬以來高點，也明顯高於其 20 年中位數逾 5 個百分點，顯示市場波動仍未完全回歸常態。

對多方而言，當前局勢也帶來一線曙光。隨著股票部位已大幅降低，這類資金進一步賣出的空間相對有限。王喬安娜表示，市場正逐漸度過最劇烈的賣壓階段，相關策略已大幅降低風險曝險。

若波動維持現有水準或至 4 月底進一步降溫，野村模型預估，系統性策略可能在 5 月初轉為淨買方，規模約達 200 億美元。不過，若市場波動再度顯著升高，相關策略至 4 月底仍可能進一步賣出約 480 億美元股票。