鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 01:00

人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的快速崛起，正在撼動 AI 領先群的地位，根據最新資訊，Anthropic 年化營收預估值 (Revenue Run Rate) 已突破 300 億美元，傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Brent Thill 周二 (7 日) 表示，從 OpenAI 上周表示每月產生 20 億美元營收的訊息來看，「極可能暗示」OpenAI 在此一指標上已落後 Anthropic。

AI產業版圖洗牌？Anthropic這項關鍵財務指標超車OpenAI (圖:Shutterstock)

Anthropic 周一表示，年化營收預估值已突破 300 億美元，較 2025 年底的 90 億美元大幅成長。年化支出超過 100 萬美元的企業客戶數，也從 2 月的 500 家翻倍至 1000 家。

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為因應激增的需求，Anthropic 當天宣布與 Google(GOOGL-US)及博通 (Broadcom)(AVGO-US) 達成新協議，自 2027 年起投入約 3.5GW 的 TPU 算力，以擴展 AI 基礎設施。

Thill 指出，隨著公司規模擴張，這很可能只是 Anthropic 多項算力交易中的首部曲。

Anthropic 使用的硬體來自多家公司，包括 Google 的 TPU、輝達 (NVDA-US) 的 GPU 以及亞馬遜 (AMZN-US) 的 Trainium 晶片，並以亞馬遜為主要雲端供應商。Thill 指出，未來若有進一步的雲端協議，對 Google、亞馬遜將是利多，微軟 (MSFT-US) 也可以沾到一點邊。

不過 Thill 補充指出，即便 Anthropic 在營收上取得領先，OpenAI 仍是 AI 競賽中的關鍵領導者，不僅擁有超過 9 億名周活躍用戶，且具備龐大的資本與產能。OpenAI 上周剛完成 1220 億美元融資，完成最新一輪募資後的估值達到 8520 億美元。

此外，OpenAI 在鎖定產能方面展現極大野心，去年展開一連串交易，累積高達 1.4 兆美元的基礎設施承諾。不過，據傳 OpenAI 已向投資人澄清投資承諾，表示在 2030 年前計劃的支出為 6000 億美元。

另一方面，Thill 在報告中指出，Anthropic 的成長動能可能加劇軟體領域的拋售壓力，呼應投資人對 AI 支出「排擠」傳統軟體預算日增的擔憂。短短三個月內，Anthropic 增加的年化營收淨額，就已超過 Jefferies 所追蹤軟體企業 (不含微軟) 在 2025 年產出總額的三分之一。