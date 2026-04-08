AI產業版圖洗牌？Anthropic這項關鍵財務指標超車OpenAI
鉅亨網編譯余曉惠
人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的快速崛起，正在撼動 AI 領先群的地位，根據最新資訊，Anthropic 年化營收預估值 (Revenue Run Rate) 已突破 300 億美元，傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Brent Thill 周二 (7 日) 表示，從 OpenAI 上周表示每月產生 20 億美元營收的訊息來看，「極可能暗示」OpenAI 在此一指標上已落後 Anthropic。
Anthropic 周一表示，年化營收預估值已突破 300 億美元，較 2025 年底的 90 億美元大幅成長。年化支出超過 100 萬美元的企業客戶數，也從 2 月的 500 家翻倍至 1000 家。
為因應激增的需求，Anthropic 當天宣布與 Google(GOOGL-US)及博通 (Broadcom)(AVGO-US) 達成新協議，自 2027 年起投入約 3.5GW 的 TPU 算力，以擴展 AI 基礎設施。
Thill 指出，隨著公司規模擴張，這很可能只是 Anthropic 多項算力交易中的首部曲。
Anthropic 使用的硬體來自多家公司，包括 Google 的 TPU、輝達 (NVDA-US) 的 GPU 以及亞馬遜 (AMZN-US) 的 Trainium 晶片，並以亞馬遜為主要雲端供應商。Thill 指出，未來若有進一步的雲端協議，對 Google、亞馬遜將是利多，微軟 (MSFT-US) 也可以沾到一點邊。
不過 Thill 補充指出，即便 Anthropic 在營收上取得領先，OpenAI 仍是 AI 競賽中的關鍵領導者，不僅擁有超過 9 億名周活躍用戶，且具備龐大的資本與產能。OpenAI 上周剛完成 1220 億美元融資，完成最新一輪募資後的估值達到 8520 億美元。
此外，OpenAI 在鎖定產能方面展現極大野心，去年展開一連串交易，累積高達 1.4 兆美元的基礎設施承諾。不過，據傳 OpenAI 已向投資人澄清投資承諾，表示在 2030 年前計劃的支出為 6000 億美元。
另一方面，Thill 在報告中指出，Anthropic 的成長動能可能加劇軟體領域的拋售壓力，呼應投資人對 AI 支出「排擠」傳統軟體預算日增的擔憂。短短三個月內，Anthropic 增加的年化營收淨額，就已超過 Jefferies 所追蹤軟體企業 (不含微軟) 在 2025 年產出總額的三分之一。
Anthropic 近期推出的 Claude Cowork 等產品，已重擊軟體業的士氣，在 AI 取代的威脅下，iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 今年來已下跌 25%。在 Jefferies 追蹤的軟體公司中，有 77% 預估 2026 年出現營收成長放緩的狀況。
延伸閱讀
- Claude Mythos登場！為防AI資安雙面刃 Anthropic只開放少數企業使用 防堵駭客
- Anthropic祭出最強AI Claude Mythos！CC之父：讓人感到恐懼
- 博通與Google、Anthropic擴大合作 將供應TPU晶片與提供算力
- 代號「卡皮巴拉」意外曝光！Anthropic最強AI提前現形 能力太強不敢發？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇