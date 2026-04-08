鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-08 20:00

美股主要指數期貨周三 (8 日) 盤前大幅走高，延續市場對中東局勢降溫的樂觀情緒。道瓊期貨一度大漲逾 1,300 點，漲幅約 2.8%，標普 500 期貨與那斯達克 100 期貨分別上漲約 2.9% 與 3.5%，顯示投資人正快速回補風險資產部位。

市場反彈主要受美國與伊朗達成為期兩周停火協議帶動。美國總統川普在最後通牒前宣布暫停對伊朗的軍事行動，並表示雙方已取得一份 10 點方案，作為後續談判基礎。伊朗方面則同意在停火期間重啟荷姆茲海峽通行，但須由其軍方協調執行，以確保航運安全。

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隨著全球能源供應中斷風險暫時解除，油價同步重挫。西德州原油期貨盤前大跌逾 16% 至每桶 94 美元附近，布蘭特原油亦跌逾 14%，反映市場對供應恢復的預期升溫。此前因戰事導致荷姆茲海峽幾近封鎖，油價今年累計漲幅一度超過 70%，並推升美國汽油價格重返每加侖 4 美元以上水準。

市場人士指出，投資人近期已逐漸習慣川普政策反覆，提前布局停火情境，因此消息公布後資產價格快速反應。分析師表示，市場關注焦點將轉向兩週停火期是否能進一步促成長期協議，避免衝突再度升溫。

此外，川普最新發言亦進一步影響市場預期。他表示，美國將與伊朗合作處理核相關問題，包括清除地下核殘留物，並透露雙方正討論關稅與制裁鬆綁方案。同時他也警告，任何向伊朗提供軍事支援的國家，將面臨美國 50% 關稅措施，顯示在釋出談判訊號的同時，仍維持強硬政策工具。

川普另提出，在停火後不排除與伊朗以「聯合管理」方式維護荷姆茲海峽安全，甚至允許對通行船隻收費，以確保航道穩定運作。他並重申，不會允許伊朗進行任何鈾濃縮活動，並表示中東地區美軍將持續駐留，以執行未來協議。