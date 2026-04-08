鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 19:31

美國總統川普周三 (8 日) 在社群媒體平台發文表示，美方將與伊朗密切合作，並稱伊朗已經歷「具有高度成效的政權更替」。他強調，未來將不允許伊朗進行鈾濃縮活動，美國也將與伊朗合作，清除深埋地下的核相關殘留物，並確保相關設施持續受到嚴密衛星監控。

川普稱將與伊朗合作 並推進制裁談判 祭50%關稅警告(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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川普指出，自先前攻擊行動以來，相關核設施未再遭破壞，目前情況處於掌控之中。他並透露，美國正與伊朗就關稅與制裁鬆綁展開討論，並表示雙方提出的 15 項方案中，已有多項獲得同意。川普還重申，美方將不允許伊朗進行任何鈾濃縮活動。

此外，川普同日另於貼文中警告，任何向伊朗提供軍事武器的國家，將立即面臨美國 50% 關稅，適用於所有輸美商品，且不設任何豁免或例外措施，顯示美方在推動談判的同時，仍維持對伊朗及其相關支持方的強硬立場。

圖：川普 Truth Social

川普此番言論顯示，美伊在軍事對峙之後，正逐步轉向外交與經濟層面的談判，市場將持續關注後續協議進展與政策走向。

市場觀察指出，川普一方面釋出與伊朗合作與制裁鬆綁的訊號，另一方面又祭出對軍援國家課徵 50% 關稅的強硬措施，反映美方在談判與施壓之間採取「雙軌策略」，試圖在外交與經濟層面同時取得主導權。