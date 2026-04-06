鉅亨網編譯段智恆 2026-04-06 20:35

《彭博》周一 (6 日) 報導，隨著中東戰事持續升溫，全球能源運輸再現受阻跡象。根據船舶追蹤數據顯示，兩艘載運卡達液化天然氣 (LNG) 的運輸船在嘗試通過荷姆茲海峽未果後，已調頭返回，延後原本可能成為戰事爆發以來首批運往區域外市場的出口。

這兩艘船分別為「Al Daayen」與「Rasheeda」，均於 2 月下旬自卡達裝載 LNG，原先朝阿曼附近水域航行並準備進入荷姆茲海峽，但最新數據顯示已改變航向。儘管 Al Daayen 仍將中國標示為目的地，但業界指出，航運目的地可隨時調整，目前尚未有任何載貨 LNG 船成功穿越該水道。

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自美國與以色列於 2 月下旬對伊朗發動攻擊以來，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，導致這條全球能源命脈幾近中斷。該水道位於伊朗與阿拉伯半島之間，約占全球 LNG 供應量五分之一，封鎖行動已對國際能源市場造成明顯干擾。

目前僅有少數未載貨船隻曾通過該水道，而卡達相關能源船隻尚未獲准通行。伊朗近來僅允許部分被視為與美國關係較密切國家的船隻通過，包括法國與日本相關船舶。

另一方面，卡達近期仍透過區域內運輸維持部分供應。根據 Kpler 數據，卡達過去數周已向科威特運送兩批 LNG，推測係由本地儲槽出貨，無需經過荷姆茲海峽。

市場同時留意，波灣地區船舶動態存在一定不確定性，原因包括電子訊號干擾，以及船隻在高風險區域航行時刻意關閉定位系統，均可能影響追蹤數據準確性。

卡達為全球主要 LNG 出口國之一，去年供應量占全球近五分之一。然而，其位於拉斯拉凡的出口設施已因伊朗攻擊停擺逾一個月，使出口能力進一步受限。若荷姆茲海峽恢復通行，將有助於釋放目前滯留在波灣的已裝載貨物，並提升庫存調度彈性。