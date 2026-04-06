美鋼鋁銅衍生品新關稅今上路 韓政府：影響好壞參半 持續緊盯

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-06 16:30

美國依據《貿易擴展法》第 232 條款實施新的鋼鋁銅衍生品關稅措施在台灣時間周一 (6 日) 中午 12 時 1 分起正式上路，南韓產業通商資源部評估此舉對南韓主力出口產品整體影響不大，部分產品甚至有利，但部分機械與家電的關稅負擔加重。

美鋼鋁銅衍生品新關稅今午正式上路 韓政府：影響好壞參半 持續緊盯 (圖:shutterstock)

新措施簡化了關稅計算方式，從原先對產品中鋼鋁銅成分單獨計稅，改為按整體報關價格徵稅。這不僅減輕了企業行政負擔，也因徵稅品類減少約 17%(價值 23 億美元)，令南韓企業總體關稅負擔大幅緩解。

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韓國政府分析指出，《韓美自貿協定 (KORUS FTA)》將成為關鍵優勢，南韓出口的鋼鋁銅原物料原本就免關稅。新規統一稅率後，南韓出口品將適用 50%、25% 或 15% 的稅率，相較於未跟美國簽署自貿協定的國家，價格競爭力顯著提升。

具體而言，超高壓變壓器、部分機床等主力產品關稅將在 2027 年底前從 25% 下調至 15%；化妝品、食品若歸類為衍生品，僅適用 10% 基本關稅；鋼鋁銅含量不足 15% 的商品則免徵 232 條款關稅。

然而，部分機械和冰箱等家電因計算方式改變，關稅可能不降反升。