OPEC+ 8國宣布5月起日增產20.6萬桶！啟動連續增產模式穩油價

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 13:27

OPEC 於週日（5 日）發布聲明指出，「OPEC+」中 8 個核心產油國已決議自 5 月起，將每日原油產量提高 20.6 萬桶，這也是這些國家連續第二個月宣布擴產。

OPEC+ 8國宣布5月起日增產20.6萬桶。(圖：Shutterstock)

當天，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞與阿曼透過線上會議，針對全球石油市場現況與未來走勢進行討論。

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會後 8 國共同聲明強調，維護國際海上運輸安全與確保能源供應順暢至關重要。同時，各國對近期能源基礎設施遭受攻擊表達憂慮，指出相關設施一旦受損，不僅修復成本高昂，且需耗費長時間，恐對全球供應造成衝擊。

聲明亦提到，無論是攻擊能源設施或干擾海上運輸航道，任何危及能源供應安全的行為，都可能進一步放大市場波動，並對生產國、消費國乃至整體全球經濟帶來負面影響。

因此，相關產油國已主動採取措施穩定供應，例如啟用替代出口路線，以降低市場震盪。

「OPEC+」為 OPEC 成員國與包括俄羅斯在內的非成員產油國所組成的合作機制。

早在 2025 年 3 月，上述 8 國即已決定自 4 月 1 日起逐步提升產量，並規劃每月持續增產至同年 12 月。