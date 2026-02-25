鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-26 00:00

綜合外媒周三 (25 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 本周末將召開會議，市場預期該組織可能自 4 月起恢復小幅增產，幅度約為每日 13.7 萬桶，結束此前為期三個月的暫停增產安排。

OPEC+擬4月恢復小幅增產 每日增13.7萬桶原油(圖：REUTERS/TPG)

多名熟悉 OPEC + 立場的消息人士指出，在夏季用油旺季來臨前，且美國與伊朗緊張情勢推升油價之際，產油國傾向適度恢復供應。近期油價已上漲約 17%，儘管市場普遍預期今年可能出現供給過剩，但地緣政治風險與部分產區供應中斷，使價格維持相對高檔。

OPEC + 八個主要產油國——沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞與阿曼——預計 3 月 1 日舉行會議，透過視訊方式檢視 4 月產量政策。部分代表表示，預期將同意恢復一系列小幅增產，但也有官員指出，最終決策仍未拍板，尤其美伊衝突風險升高為前景增添變數。

若增產落實，將有助於石油輸出國組織 (OPEC) 領頭羊沙烏地阿拉伯與阿聯重新奪回部分市占。在此同時，俄羅斯與伊朗仍受西方制裁限制產量，而哈薩克產出則在經歷多次中斷後逐步回升。

另有消息人士透露，沙烏地阿拉伯已啟動一項短期增產與出口應變計畫，以防美國對伊朗發動軍事打擊，導致中東原油供應中斷。

儘管部分機構預警今年將出現明顯供給過剩，但目前尚未對油價形成實質壓力。美國頁岩油業者 Diamondback Energy 表示，所謂「供給過剩浪潮」正被推遲；油田服務商貝克休斯亦持相似看法，認為在多地供應受擾背景下，市場平衡狀況較預期緊俏。