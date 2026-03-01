川普不怕油價震？美國不考慮釋放戰略原油儲備、OPEC+考慮增產

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 14:00

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球能源市場神經瞬間緊繃。面對潛在油價飆升風險，美國選擇按兵不動；同一時間，OPEC + 則可能主動出手，以大幅增產穩定市場供需。隨著荷姆茲海峽局勢升溫，能源市場的系統性風險正在快速累積。

美國不考慮釋放戰略原油儲備、OPEC+考慮增產。（圖：Shutterstock）

根據《金融時報》報導，美國能源部官員表示，針對此次軍事行動可能引發的油價上漲，美國政府「完全沒有討論過」動用戰略石油儲備的問題。

分析指出，這項表態意味著，華盛頓判斷此次衝突對油價的衝擊仍屬可控範圍。

目前美國戰略石油儲備庫存約 4.15 億桶。歷史上，戰略石油儲備曾多次在能源危機期間發揮穩價作用，例如 2022 年俄烏戰爭爆發後，美方曾大規模釋放儲備以壓抑油價。

然而此次選擇暫不動用，被視為政府對供應中斷風險尚未失控的判斷。

華府智庫 ClearView Energy Partners 研究總監 Kevin Book 指出，戰略石油儲備在短期衝擊下仍具緩衝能力，但若爆發全面性的荷姆茲海峽危機，其衝擊恐怕超出美國及國際能源署成員國戰略儲備所能承受的範圍。

戰略石油儲備的優勢在於可緩解短期供應衝擊，但若危機持續時間拉長、影響範圍擴大，其調節效果勢必明顯減弱。

分析指出，這說明了為何市場與分析人士將焦點更多轉向 OPEC + 是否加快增產、擴大供應規模。

OPEC+ 緊急會議 增產幅度或超預期

與此同時，OPEC+ 正考慮擴大供應。

根據《彭博》報導，兩名 OPEC + 代表透露，該組織原定於週日批准 4 月增產每日 13.7 萬桶，延續去年第四季的增產節奏。但在衝突爆發後，成員國可能批准原計畫三至四倍規模的增產方案。

市場傳出，沙烏地阿拉伯已提前加速原油出口，為潛在緊急供應預作準備。根據國際能源署（IEA）數據，沙國擁有全球最大規模的剩餘產能，可額外增產約每日 180 萬桶；阿拉伯聯合大公國亦有應急方案，據悉可部署至少每日 100 萬桶的增量。

不過，分析師對實際增產能力持保留態度。RBC Capital Markets 商品市場策略主管 Helima Croft 指出，即使 OPEC + 宣布大規模增產，也可能需動用庫存才能兌現承諾，因為全球剩餘產能高度集中於沙國，且總量有限。

Carlyle Group 能源路徑首席策略官 Jeff Currie 則認為，市場對「供應過剩」的假設過於樂觀。他指出，當前定價建立在供應充裕的前提之上，但實際上幾乎沒有容錯空間，一旦供應受阻，油價將具備明顯上行壓力。

荷姆茲海峽成關鍵風險點

此次衝突對能源市場的最大威脅，在於荷姆茲海峽的運輸安全。

伊朗伊斯蘭革命衛隊週六（28 日）晚間宣布，禁止任何船隻通過荷姆茲海峽。

塔斯尼姆通訊社報導指出，隨著油輪交通停止，該海峽實際上已陷入封閉狀態。航運數據亦顯示，大型商船通行量正在下滑，尤其是駛入波斯灣方向的船隻。

此外，葉門胡塞武裝亦宣布恢復對紅海航道船隻的攻擊行動，進一步擴大區域航運風險。

另有報導指出，伊朗重要石油出口樞紐哈爾格島發生爆炸，但目前細節尚未明朗。

百美元油價機率仍有限？

儘管市場氣氛緊張，多數分析師認為油價突破每桶 100 美元的機率仍相對有限。

對沖基金 Gallo Partners 首席投資長 Michael Alfaro 表示，油價可能出現短暫飆升，但不太可能突破 100 美元，因為 OPEC + 預料將宣布緊急增產措施。

Kevin Book 亦指出，原本就計畫增產的八個 OPEC + 國家，可能在週日會議上進一步加大供應力度。

另一方面，外交談判尚未完全關閉。在軍事行動發生前兩天，伊美雙方才剛於瑞士完成第三輪核談判。

不過，美國總統川普表示對談判進展並不滿意；伊朗方面則宣稱，已對美國位於阿聯、巴林、卡達與科威特的軍事基地發動反擊。