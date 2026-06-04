鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-04 11:04

《華爾街日報》(WSJ) 週四 (4 日) 引述美國官員報導，川普近日私下向幕僚表示，除非伊朗造成美軍人員死亡，否則他不打算恢復對伊朗的全面戰爭，顯示白宮目前仍希望維持脆弱停火，避免中東衝突進一步升級。

WSJ：川普鬆口重啟伊朗戰爭條件 美軍傷亡成最後紅線(圖：shutterstock)

自 4 月初停火協議生效以來，美伊本週爆發最激烈交火之一。伊朗向美軍駐中東基地及科威特國際機場發射飛彈與無人機，美方則持續對伊朗目標進行反制打擊。雙方圍繞荷姆茲海峽控制權的對抗，也持續衝擊全球能源市場與國際航運。

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報導指出，這顯示川普目前仍傾向避免中東戰火進一步擴大，即使近期美伊衝突升溫，他仍希望透過外交途徑解決伊朗核問題，而非再次陷入全面戰爭。

美國官員透露，即使面對一連串攻擊事件，川普仍不願輕易重啟全面戰爭，而是準備容忍有限度的軍事摩擦持續數週甚至數月。

川普週三在白宮談及目前停火局勢時表示：「在那個地區，所謂停火往往只是以比較溫和的方式互相開火。」

他強調，美伊談判仍在推進，目前局勢仍在掌控之中。

川普說：「這需要雙方共同努力。我們先對他們的某些目標進行猛烈打擊，所以他們才會回應。」

白宮官員則重申，川普仍希望透過外交方式解決伊朗核問題，但也已清楚向幕僚表明底線，其中最重要的一條就是美軍傷亡。一旦伊朗攻擊造成美軍死亡，白宮對伊政策可能迅速轉向。

與此同時，川普仍持續推動與伊朗達成終戰協議，希望最終能重新開放荷姆茲海峽、處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，並為伊朗核計畫建立新的限制機制。

然而，談判進展依然緩慢。報導指出，美國與伊朗目前正圍繞一份為期約 60 天的諒解備忘錄 (MoU) 進行協商，但雙方在解除制裁、解凍伊朗資產及核計畫限制等核心議題上仍存在明顯分歧。