鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-06 15:40

受中東地緣政治危機衝擊，全球液化天然氣 (LNG) 供應鏈出現嚴重斷層。根據 Kpler 船舶追蹤數據分析，目前有超過 40 艘卡達 LNG 運輸船因無貨可載，被迫滯留於亞洲多處海域。

中東風暴致供應鏈斷裂 卡達40餘艘液化天然氣運輸船困守亞洲 (圖:shutterstock)

數據顯示，這些船隻均呈現「無貨」狀態，凸顯供應端的極度緊縮。

‌



這些空載巨輪分散停泊於印度西部海域、斯里蘭卡外海、馬六甲海峽北口及新加坡以東水域。

危機源頭可追溯至 3 月初，伊朗無人機襲擊迫使卡達關閉全球最大 LNG 出口廠拉斯拉凡 (Ras Laffan) 生產設施，隨後的二次攻擊更導致部分設備受損。

自 2 月 28 日美以兩國對伊朗展開軍事行動以來，伊朗實質上已令荷姆茲海峽的 LNG 運輸幾近停擺。

作為全球能源命脈，荷姆茲海峽承擔著約 20% 的全球石油及天然氣運輸量。如今，卡達龐大運輸船隊閒置，直接反映出衝擊規模龐大。