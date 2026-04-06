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伊朗警告：美國再犯愚蠢錯誤 可能封鎖曼德海峽

鉅亨網編譯鍾詠翔

伊朗最高領袖外事顧問韋拉亞提周日（5 日）警告美國，若「再犯錯誤」，伊朗主導的抵抗陣線將以封鎖曼德海峽作為反制措施。

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伊朗警告美國再犯愚蠢錯誤，可能封鎖曼德海峽。（圖：Shutterstock）

韋拉亞提當天在社交媒體上發文：「今天抵抗陣線的統一指揮部視曼德海峽如同荷姆茲海峽一般。如果白宮再犯愚蠢錯誤，很快就會意識到只需一個舉動，全球能源和貿易流通就會中斷。」


曼德海峽連接紅海和亞丁灣，是連通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。這一海峽處於葉門叛亂組織胡塞的控制範圍。

有媒體稱，韋拉亞提的帖文是對美國總統川普當天對伊朗所發出威脅的回應。

川普周日發帖文，再次要求伊朗打開荷姆茲海峽，並威脅說「4 月 7 日將是伊朗的發電廠日和大橋日」，暗示要猛烈轟炸伊朗的發電廠和大橋。
 


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伊朗美國曼德海峽伊朗戰爭

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