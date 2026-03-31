鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 21:41

美股主要指數周二 (31 日) 開盤走高，延續近期震盪反彈走勢，市場聚焦中東局勢出現降溫跡象。外媒報導指出，美國總統川普考慮結束對伊朗軍事行動，帶動投資人風險偏好回升，道瓊工業指數早盤一度上漲約 400 點。

油價則在高檔震盪，顯示市場對能源供應風險仍存疑慮。儘管股市反彈，美股三大指數本月仍面臨顯著跌幅，標普 500 與道瓊指數恐創近年最大單月跌幅，凸顯地緣政治衝突對市場的持續衝擊。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 480 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數漲近 330 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 1.3%，費城半導體指數漲近 2.0%。台積電 ADR 漲 2.2%。

美股期貨周二走高，油價震盪整理，市場情緒因《華爾街日報》(WSJ) 報導美國總統川普考慮結束對伊朗軍事行動而出現回溫。標普 500 期貨上漲 0.9%，收復部分先前跌幅，該指數仍朝 2022 年以來最差單月表現邁進；布蘭特原油回落至每桶 108 美元下方。美國公債延續反彈，2 年期公債殖利率下滑至 3.81%，美元走弱、黃金走強。

中東戰事已持續一個月，伊朗對美以攻擊的回應幾乎封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球約五分之一原油運輸，推升布蘭特油價累計大漲近 50%，並帶動美國汽油價格升破每加侖 4 美元，創 2022 年以來新高，市場對通膨再起的憂慮升溫。

《華爾街日報》指出，川普已向幕僚表達，若能削弱伊朗海軍與飛彈能力，並透過外交手段促使德黑蘭恢復航運，美方可能結束軍事行動。該消息提振市場對衝突降溫的預期，但荷姆茲海峽航運能否恢復仍存在不確定性。

戰事未明朗 市場仍處觀望與震盪

儘管市場情緒回暖，風險並未解除。川普在社群媒體表示伊朗已「基本被削弱」，並再次呼籲盟友自行確保能源供應，甚至建議直接從荷姆茲海峽「取得」燃料。同時，伊朗無人機攻擊杜拜外海一艘滿載的科威特油輪，也凸顯區域安全風險仍高。

投資人對後市看法分歧。Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示，雖不排除衝突迅速落幕，但市場不太可能回到戰前狀態，「過去 15 年來逢低買進一直有效，投資人目前傾向樂觀看待」。Ecofi 基金經理 Karen Georges 則指出，市場仍缺乏明確方向，「資金流、基本面與技術面均未出現恐慌性拋售，但也不願大舉押注單一方向」。

此外，川普近期立場反覆，在釋出談判訊號的同時，也警告若荷姆茲海峽持續封鎖，將攻擊伊朗能源設施與海水淡化廠，進一步增加市場不確定性。

油價推升通膨 歐洲升息預期升溫

戰事對通膨的影響已逐步顯現。歐元區 3 月消費者物價年升 2.5%，高於前月的 1.9%，創 2025 年 1 月以來新高，主要受能源價格飆升帶動。市場預期，歐洲央行今年可能升息最多 3 碼，將存款利率自目前 2% 進一步上調。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 資深經濟學家 Bill Diviney 指出，通膨上升可能只是開始，歐洲央行預計將於 4 月與 6 月升息，以防通膨預期失控。

儘管市場因停火預期出現短暫反彈，但能源供應中斷與地緣政治風險仍未消退。分析人士認為，油價即使回落至 110 美元下方，仍無法掩蓋供應前景疲弱與價格結構性衝擊，市場波動恐將持續。

截至台北時間周二（31 日）21 時許：

焦點個股：

McCormick(MKC-US) 早盤股價下跌 7.41%，至每股 49.74 美元

美國香料大廠味好美 (McCormick) 宣布，將以現金加股權方式收購聯合利華 (UL-US) 食品業務，多數資產交易估值接近 450 億美元。根據協議，麥考密克將支付約 157 億美元現金，並由聯合利華及其股東持有合併後公司 65% 股權。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 2.20%，至每股 366.87 美元

英國競爭與市場管理局 (CMA) 宣布，將於 5 月啟動對微軟商用軟體生態系的反壟斷調查，檢視其在 Word、Excel 與 Copilot 等產品的授權模式，是否需要加強監管。CMA 表示，此舉是基於對微軟在生產力軟體、作業系統及資料庫管理等領域市場地位的廣泛疑慮，並將評估是否賦予其「戰略市場地位」，以便採取罰則與競爭改善措施。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 2.43%，至每股 205.83 美元

亞馬遜加速布局衛星網路市場，旗下低軌衛星計畫「Leo」與達美航空 (DAL-US) 達成合作協議，將自 2028 年起為約 500 架客機提供機上 Wi-Fi 服務。這項合作被視為亞馬遜在航空市場的重要突破，也象徵其正面迎戰馬斯克主導的星鏈 (Starlink) 體系。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 JOLTS 職位空缺數預期 689 萬個，前值 694.6 萬個

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數預期 87.8，前值 91.2

華爾街分析：

荷姆茲海峽「有效封鎖」進入第四周。摩根士丹利警告，原油市場緩衝正被迅速耗盡，成品油比原油更早告急，大西洋盆地原油正被重新定價為「最後的邊際救援」，亞洲買家瘋搶貨源。