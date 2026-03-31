鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 19:31

中國周二 (31 日) 表示，歡迎歐洲議會議員代表團訪中，這是 8 年來首次訪問，北京視此行為緩和雙邊關係的重要契機。在貿易摩擦、政治互信不足與地緣政治分歧持續的背景下，此次交流被視為中歐關係審慎重啟的重要訊號。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會指出，來訪的歐洲議會代表團負責市場與消費者保護事務，將前往北京與上海，與中國立法機構及市場監管單位會面。她表示，立法機構間的交流是中歐關係的重要組成部分，期盼此行有助於增進歐洲議會對中國的理解，並推動雙邊關係朝穩定健康方向發展。

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此次訪問也終結了長達數年的停滯狀態。過去因新疆人權爭議，中國與歐盟互祭制裁措施，北京曾在 2021 年將多名歐洲議會議員列入制裁名單，導致雙邊投資協議停滯、政治關係惡化。直到去年中國解除相關制裁後，雙方關係才出現緩和契機。

中歐關係解凍背後：貿易與地緣政治分歧仍在

儘管交流恢復，中歐之間的核心矛盾並未消失。歐盟持續關注中國與俄羅斯的關係，尤其是在烏克蘭戰爭背景下，北京被指對俄立場偏向，引發歐洲疑慮。此外，雙方在貿易不平衡、產能過剩與稀土出口管制等議題上仍存在分歧。

歐洲議會代表團此次也肩負監督與檢視任務。根據歐洲議會說法，代表團將關注中國電商平台是否違反歐盟消費者法規，特別是大量低價商品湧入歐洲市場所帶來的合規與公平競爭問題。數據顯示，去年約有 59 億件低價商品包裹進入歐盟，其中超過九成來自中國。

歐盟近期已著手改革關務制度，並在法國里爾設立新機構，以強化對跨境電商商品的監管，防堵不符合規範的商品流入市場。歐盟執委會主席范德賴恩先前也曾呼籲中國進一步開放市場，並改善產能過剩問題，否則歐盟將難以維持目前的開放政策。

台灣同步成焦點 歐洲議員分團訪台展現支持

值得注意的是，在歐洲議會訪中之際，另一支歐洲議員團同步訪問台灣，並於台北會晤總統賴清德。賴清德感謝歐洲議會長期以來對台灣的支持，並表示期待雙方在關鍵戰略產業持續深化合作，共同捍衛民主、自由與人權等普世價值。

近年來，台灣積極拓展與歐洲的互動，包含副總統蕭美琴去年訪問比利時並進入歐洲議會發表談話，顯示台歐關係逐步升溫。儘管台灣在歐洲僅與梵蒂岡維持正式外交關係，但包括英國、法國、立陶宛與波蘭等國，已多次無視北京反對，允許台灣高層官員訪問。